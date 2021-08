Pareja compra una mansión abandonada, por no entender el acento del vendedor

Cal Hunter y Claire Segeren creían que había comprado un pequeño departamento en Glasgow, Escocia, hasta que se dieron cuenta que en realidad habían adquirido un edificio de 120 años de antigüedad, abandonado por los últimos 20.

Según cuentan, la propiedad estaba en descuento, 30 mil libras, unos 834 mil pesos, pero por no entender bien el acento del vendedor, fallaron en esclarecer que se trataba de una mansión de 6 habitaciones en Jameswood Villa, Dunoon, detalla el diario Mirror.

“El problema era que los subastadores hablaban rápido y este tenía un fuerte acento de Glasgow: me costaba mucho seguirlo. No podía creerlo cuando nadie trató de superar mi oferta inicial. Entonces sucedieron algunas cosas a la vez: el mazo cayó, la pantalla se encendió y el tipo que estaba a mi lado me preguntó al oído: Amigo, ¿has visto? ¿ese lugar?”, recuenta Cal.

Pese al error, la pareja decidió seguir adelante y vivir en una caravana mientras realizaban las reparaciones. Han estado trabajando en su nuevo hogar a tiempo completo desde 2019 y dicen que no cambiarían nada. "Es un lugar especial; si accidentalmente va a comprar una casa, no podría hacerlo en un lugar mejor", añade el joven.