'No es un bikini, es un top'; mujer denuncia que 'la discriminaron' por el escote de su ropa en transporte público de España

Una mujer en España, denunció haber sido discriminada en el transporte público, luego de que le negaran el abordar una unidad presuntamente por el escote de su blusa.

Cristina Durán, residente de la ciudad de Valencia, dijo a través de Twitter que le negaron el acceso al autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), porque 'su top ofendía a los pasajeros', pues estaba 'muy escotado'.

"No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros dos autobuses sí que he podido acceder ¿Normativa o discriminación?", agregó en su tuit, adjuntando una fotografía de la prenda que utilizaba al momento de tratar de abordar la unidad.

La denuncia de Cristina generó polémica en la red social, surgiendo diversas opiniones y consiguiendo que la empresa EMT, le respondiera, asegurando que investigarán lo sucedido.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) August 8, 2021