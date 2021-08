MRCANCUN

Hoy, 9:04 am

publicado por: BENIGNO LEOS

Jajajajajajajajajajaja así como garantizó que habría vacunas, que el COVID no era mortal, como aseguró que no habría desabasto de quimioterapias, como bajar la gasolina o no permitir la corrupción??? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

replyresponder thumb_up 3 thumb_down 3