¿Con quién cuenta La Laguna?

Al Golfo de California le debemos mucho en La Laguna. En esa zona se generan condiciones de temperatura y humedad que a la postre se convierten en lluvias sobre la Sierra Madre Occidental donde se encuentra la Cuenca Alta del Nazas, principal zona de escurrimientos y fuente de recarga de acuíferos que se aprovechan en el Valle de La Laguna, donde vivimos más del 90 por ciento de la población comarcana. Desde el municipio de San José del Cabo, a la orilla de aquel golfo, el presidente López Obrador anunció que vendría a La Laguna a hablar con quienes se oponen, con amparos y otras vías, a que se tenga agua sana para la población. Enfatizando que no era una amenaza, señaló que si esa es la postura es mejor no empezar la obra, no hacerla, y no destinar para La Laguna los 10 mil millones de pesos involucrados. Finalmente cuestionó: ¿cómo se van a oponer a que se tenga agua saludable en La Laguna si no se afecta a nadie?

En otras entregas he traído a colación la frase de Francisco I. Madero "qué difícil es unir a los laguneros" luego de su fracaso para establecer acuerdos entre los usuarios de agua del Nazas de la zona alta y los del valle. Quince años antes, en 1891 como también lo he referido, José Ramón de Ibarrola escribió sus recomendaciones respecto al reglamento para la distribución de las aguas del Río Nazas. Una de ellas contenía la necesidad de crear el puesto de inspector, cuya tarea sería garantizar el cumplimiento de dicho reglamento. En su informe dirigido al secretario de Fomento del gabinete de Porfirio Díaz, señaló: "el ligero conocimiento que he podido adquirir de los hombres y de las cosas de esa comarca, me ha hecho comprender lo espinoso que tiene que ser ese cargo de inspector que deberá crearse". ¿Qué conoció de los hombres y de las cosas de la Comarca Ibarrola que auguraba dificultades para quien fuera nombrado inspector? ¿Qué oposición encontró Madero entre sus paisanos que no obstante su capacidad para movilizar a una nación no pudo generar acuerdos en La Laguna? Quizá hallaron algo que cien años después también está notando el Presidente con la oposición de algunos a Agua saludable para La Laguna.

Obviamente cada persona, organismo e institución tiene derecho a definir una postura ante el proyecto. La definición de su factibilidad, necesidad y utilidad pasa más, sin embargo, por los estudios técnicos que validen su fundamento. He procurado leer todos los estudios y presentaciones públicas que la autoridad ha hecho para justificar la obra y su multimillonaria inversión, también he procurado leer los cuestionamientos, platicado con muchos de quienes se oponen y he preguntado a verdaderos expertos en temas hídricos y estudiosos científicos del Cañón de Fernández, y la conclusión a la que llego es que Agua saludable para La Laguna es una oportunidad histórica para la seguridad hídrica de la región, para captar inversión pública en un monto sin precedente y con beneficios ambientales adicionales concretos, como el incremento en el caudal del Río Nazas en su área núcleo durante el estiaje. Su propósito específico, que es abastecer agua en cantidad y calidad para la población de 9 municipios de La Laguna se cumpliría con las acciones propuestas.

El Presidente también dijo que La Laguna era la única zona con arsénico que conocía. En realidad conoce más dado que en 16 estados del país hay concentraciones semejantes e incluso mayores en varios casos a las de esta región, pero sí es la única en donde se han puesto sobre la mesa miles de millones de pesos para atender este reto, y la única en donde algunos potenciales beneficiarios se oponen a que se realice el proyecto.

¿Qué desconocen los gobernadores y sus asesores técnicos, alcaldes y directivos de organismos operadores de agua que han manifestado su respaldo al proyecto y que sí conocen quienes se oponen? O será acaso que, en palabras del sociólogo y jesuita Rodríguez Olaizola: "En general, en casi todo, puedes elegir poner problemas o facilitar las cosas. Y llega un momento en que interiorizas la actitud. Por eso hay personas que siempre y sólo plantean objeciones y otras con las que siempre se puede contar." Con Agua saludable para La Laguna, la Comarca logra saber con quién sí puede contar.

@EdgarSalinasU