No vengan a pedir oración para los que no se quieren vacunar: padre de Nuevo León

Este fin de semana a través de la plataforma de TikTok se difundió un video donde un sacerdote de la Parroquia Cristo Obrero lanza fuertes declaraciones sobre las personas que no se quieren vacunar ante el COVID-19.

"Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo entre la vida y la muerte... le dije a la familia que voy a rezar por ella porque soy muy amigo de ustedes, pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse", declaró.

Además cuestionó la fe de las personas que no han acatado las medidas sanitarias ni reglamentos ante la pandemia, pues aseguró que hay muchas personas que buscan ayuda religiosa cuando ya se contagiaron.

"¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios?, ¿Por qué tenemos que estar rezando por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?, ahora sí nos tienen a todos rezando, ya no vengan a pedir oraciones por los que no se quieren cuidar y por los que no se han cuidado", destacó.

Rápidamente su declaración se volvió viral en la plataforma, acumuló miles de reproducciones y obtuvo varios comentarios celebrando sus palabras.

"Por los necios que Dios se compadezca de ellos", finalizó.