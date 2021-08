Captan a mujer colocando vendas a su hija para pedir limosna

Una mujer en Colombia, fue exhibida en redes sociales después de que fuera captada colocando vendas a su hija para fingir que ésta se encuentra discapacitada en una silla de ruedas y así pedir limosna.

El material que se ha viralizado en redes y que fue registrado en la ciudad de Bucaramanga, muestra a la mujer colocar el vendaje en la pierna de la adolescente para después sentarla en una silla de ruedas que llevaba en una motocicleta que se presume es suya.

Acto seguido, cuando la menor ya se encuentra en la silla, la mujer le entrega un cartel que dice 'Ayúdame, por favor', con la cual supuestamente pretendían pedir dinero.

El hombre que grababa los hechos no aguantó las ganas de encarar a la supuesta madre de la niña, diciéndole que 'él las vio llegar en motocicleta'.

"Esta vaina no puede ser así (...) ¿Usted qué está haciendo con la niña? Mire que las estoy grabando hace rato ¿Qué está haciendo? Si yo las vi llegar hace rato bien y todo normal ¿Qué pasa? (...) Usted está explotando a su hija y eso está mal", reclama el hombre mientras la mujer le contesta que 'no se meta en lo que no le interesa', además de tratar de cubrir a la niña con la cartulina.

Ante la difusión de las imágenes, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad de Bucaramanga, señaló en Twitter que ya han iniciado una investigación respecto a lo sucedido.

"No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad", agregó en el tuit donde compartió el video.

No hay derecho. No pueden usar a los niños y niñas para pedir limosna y hacerlos pasar por personas con discapacidad. Esto es indignante. Desde la Secretaría de @InteriorBGA ya trabajamos para realizar el procedimiento correspondiente en este caso. Gracias por la denuncia. pic.twitter.com/J3aXHRUK91 — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 7, 2021