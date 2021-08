Películas que se disfrutan más si no se intentan explicar

Hay películas ambiguas que son un interesante reto para el espectador porque tiene que encontrar la lógica explicativa, escondida entre los pliegues de la narrativa, viendo a detalle el panorama general, no sólo el particular. El viaje no es sencillo, en el sentido de que pide atención, observación y deducción.

Estas historias tienen su explicación, su mensaje y su reflexión, pero a veces la audiencia busca demasiado las respuestas, que se olvida del recorrido. Hay cintas que, tengan o no una lógica verosímil de fondo, lo mejor para entenderlas, es no intentarlo demasiado, porque no se trata de la explicación, sino de la experiencia y lo que el recorrido dice y deja en el que mira. Vivarium Sigue a una pareja que queda 'atrapada' en un vecindario del que no puede salir, sino hasta criar a un bebé que crece más rápido de lo normal. La explicación tiene que ver con una fuerza alienígena pero eso no es lo importante, sino los temas que trata, como humanidad o individualismo. The Tree of Life La experiencia es mucho más gratificante si se asume como un ensayo audiovisual sobre la vida, la muerte, el ser y los ciclos de la naturaleza. Se centra en un hombre reconciliándose con su pasado recordando su infancia, pero en ello, su existir se conecta con el universo, reflexión más filosófica. Inherent Vice La cinta no tiene sentido a propósito, precisamente porque lo importante no es el resultado sino el viaje 'psicodélico' del protagonista, un detective privado, adicto a las drogas, que investiga tres casos diferentes, que comienzan a mezclarse entre ellos y con la alucinación surrealista del narrador. Tenet Se topó con calificativos como 'demasiado enredada' y 'difícil de entender', pero la clave para saber cuándo los personajes van 'en reversa' y por qué está ahí (palíndromos). No es ambigua, simplemente pide paciencia, porque querer resolver antes de que se den las respuestas, no ayuda. The Fountain Un relato sobre trascendencia e inmortalidad, la idea central es lo importante del relato, un hombre buscando una cura para el cáncer de su esposa, que por ello pasa los días trabajando en lugar de a su lado. El mensaje es claro y el resto de las subtramas 'surreales', son sólo énfasis del tema base. Synecdoche, New York Se centra en un director de teatro lidiando con su nueva puesta en escena, que mucho tiene que ver con las mujeres en su vida. Combina esta realidad con el proceso creativo del protagonista y por ende, la intención es que no tenga sentido, porque 'así se mueven las ideas en la cabeza'.