Hermanas se rencuentran tras 25 años separadas

Amanda Stiles y Brittanny Bigley fueran separadas en su infancia cuando terminaron en un hogar de adopción y desde entonces, ninguna dejó de buscar a la otra.

“Cuando yo tenía 2 años y medio y Amanda 1, nos quitaron a nuestra mamá y papá y nos pusieron en un hogar de crianza. Mi papá obtuvo mi custodia y los padres adoptivos con los que nos estábamos quedando adoptaron a Amanda. Fue una adopción cerrada, así que le cambiaron el nombre”, cuenta Bigley, de 31 años, a Caters.

Stiles creció en California y Bigley en Utah. Desde que se separaron en 1993, habían intentado encontrarse mutuamente, pero sin suerte. El padre de Bingley falleció cuando ella tenía 10 años, por lo que volvió a entrar al sistema de niños sin hogar. Fue hasta que tenía 23 años que una tía lejana le entregó algunos expedientes de la adopción, lo que ayudó en su búsqueda.

"Hice un video hablando de mi historia y la ex novia de mi padre se acercó a mí. Ella trabaja en el sistema de cuidado de crianza y pudo ayudarme con mucha información que necesitaba”, comenta Brittanny, señalando que con eso pudo localizar a Amanda, ahora de 29 años, en Facebook. “Cuando vi la primera foto que apareció, mi corazón se detuvo: tenía las mismas pestañas postizas grandes, nariz pequeña y mucho maquillaje. Nos parecíamos mucho”, cuenta Bigley.

Ella le envió un mensaje a Stiles, quien respondió de inmediato. “Cuando recibí su mensaje, había un millón de emociones corriendo por mi cuerpo a la vez... Fue uno de los días más emocionantes de mi vida", dijo Stiles.

“Finalmente nos conocimos en persona un año después del día en que le envié el mensaje”, en marzo de 2017, en Laguna Beach, California, cuenta Bigley. "El resto es historia."

"[Me siento] completa de nuevo", dijo Stiles sobre el reencuentro y asegura que su hermana es ahora ‘su mejor amiga’. "Realmente siento que una gran parte de mí que me faltaba durante tantos años ahora finalmente está completa de nuevo y esa es una sensación indescriptible. Ya hemos logrado crear tantos recuerdos divertidos juntos como adultos y no puedo esperar para hacer más", agrega.