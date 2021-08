Mujer comparte ‘épica quemada de sol’ por no aplicar bien el protector solar

Leanne Gresty fue de viaje a una playa de New Brighton, en Inglaterra, con su familia el mes pasado, cuando la mujer de 35 años se colocó al azar bloqueador solar en cada hombro. Ahora el resultado se hace viral, pues como se observa en la fotografía que ella misma comparte, el sol no quemó su piel de forma homogénea, sino que quedó la marca de las huellas de sus manos en su espalda.

“Donde había estado la crema solar, obviamente había funcionado. Esas marcas de manos estuvieron allí durante un par de días después", comenta Gresty a Kennedy News Wire.

La mujer agrega que inicialmente pensó que era alguna broma de su hija, jugando con la arena, hasta que se dio cuenta de la verdad. “Ni siquiera sentí que las marcas estuvieran allí al principio. Fue mi hermana quien dijo 'Oh, alguien te ha puesto arena en la espalda'. Mi hija me había puesto las manos en la espalda después de haber estado jugando en la arena, pero cuando mi hermana trató de cepillarme, no se soltó", relata Leanne.

"De inmediato pensé que era muy gracioso de inmediato", agrega, señalando que intentó tomarse con humor las bromas que hasta extraños le hicieron al respecto y sólo espera que la gente aprenda de su error.