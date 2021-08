El Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a medios de comunicación

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a El Universal y otros medios de comunicación por la cobertura que realizan en Michoacán, en donde esa organización genera violencia en su disputa con otro grupo armado.

A través de un video el cártel encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", señala que "mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión", pero exige que "no protejan en sus noticias" y que "sean parejos porque yo no estoy en contra de la liberta de expresión", respecto a sus rivales en Michoacán.

El video está "firmado" por Rubén Oseguera Cervantes y acusa que a Juan Farías Álvarez, alias "El Abuelo Farías", y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes.

(Parte 2) Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG #México #Noticias #9Agosto pic.twitter.com/7dqAwpQ78c — AG (@Jalisciense1c) August 9, 2021

En el video se amenaza a la periodista Azucena Uresti directamente. "Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono".

CJNG y la disputa por Tepalcatepec

Los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, se han extendido a más puntos y ya son permanentes.

Los embates del CJNG han dejado en esta zona de la Tierra Caliente, en menos de 24 horas, un muerto, y ocho lesionados, entre ellos un niño.

Los pobladores, autodefensas y policías municipales han repelido los ataques y contenido la irrupción de la organización criminal.

De cuatro a seis puntos de manera simultánea, son los blancos de las células al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", en esa zona.

Las comunidades de Los Cuchis, Pinolapa, La Bocanda, Ticuilucan, Tepalcatepec cabecera, entre otros, son los lugares por los que intentan irrumpir los grupos armados.

Desde camionetas y vehículos blindados, así como a pie, el CJNG perpetra decenas de ataques a diario, con fusiles de asalto y drones cargados con explosivos.

Eso mantiene en alerta máxima a los habitantes de este municipio ubicado a 182 kilómetros de la capital michoacana.

Aunque llevan dos años pidiendo apoyo de las autoridades estatales y federales, los pobladores tienen que combatir al crimen organizado con recursos propios.

A Tepalcatepec han llegado en apoyo, guardias comunitarios y autodefensas de otros municipios, para evitar una masacre, advierten.