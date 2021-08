La policía en Florida busca a responsable de pintar a tortugas de color rosa

La FWC informó hoy del hallazgo en el condado de St. Lucie (costa este) de una tortuga terrestre de la especie "gopher" a la que le habían pintado el caparazón de color rosa, aunque las autoridades piden ayuda para encontrar un segundo ejemplar, también pintado, y localizar a la persona o culpables de este delito.

La tortuga fue trasladada a un centro especial donde puedan eliminar la pintura del caparazón y partes del cuerpo del quelonio sin dañarlo, indicó la FWC en redes sociales.

Tips Needed! Two gopher tortoises were found with painted shells: https://t.co/N8AtB9UOuY #GopherTortoise #NoPaint! pic.twitter.com/3GW6EgK0vU