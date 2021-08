Pudo ser mejor

Cinco puntos en tres partidos arrancando el torneo con dos visitas incluidas no suena nada mal, ese arranque lo firmaría cualquiera. Eso es lo que marca hoy el Santos Laguna del Profe Almada, buen inicio en números pero que ha podido ser mejor si nos metemos en el análisis fino. Santos derrotó fácilmente a los Rayos del Necaxa abriendo el torneo en Aguascalientes, actuación sobresaliente que activó válidamente las ilusiones de todos. Después hizo un pésimo partido en casa contra un Cruz Azul lleno de ausencias pero con su estilo bien definido, ese estilo que tiene perfeccionado el peruano Juan Reynoso que le hace tanto daño al sistema del Santos de Almada, los Guerreros rescataron el empate con un gol de penal que evitó la merecida derrota. Este sábado, Santos visitó a Tigres, el primer tiempo se pintó de verde, la escuadra lagunera debió irse al medio tiempo con una abultada ventaja, de haber anotado dos goles más estaría yo hablando de una primera parte perfecta y de tres puntos más a la bolsa. Santos se fue al descanso apenas ganando 0-1 y sin Omar Campos que salió lesionado, aún así, un Tigres con 10 parecía no representar amenaza mayor para la segunda parte y menos con un Santos jugando con tal intensidad y personalidad.

El segundo tiempo en el Volcán fue decepcionante, Tigres superó a Santos claramente de manera inesperada, el cuadro de Almada parecía otro totalmente distinto al que se presentó en la primera mitad. El partido terminó en empate, Santos falló demasiado y jamás mató el partido, si bien tampoco hubo suerte con tanto poste, se jugó muy mal. Miguel Herrera vio sorprendido como su rival le permitía cada vez más cosas e hizo el cambio que además de apuntalar a su equipo, lo diferenciaría del Tuca en caso de salirle bien, y si, Leo Fernández dio la asistencia a Carlos Salcedo, si, a Carlos Salcedo que anotó el infausto empate. Vaya sabor amargo.

No es la primera vez en la que a Guillermo Almada le cuesta mucho trabajo corregir cuando su plan inicial deja de funcionar, los cambios que hizo no ayudaron para nada, no es queja, simplemente es una observación para que si Santos carece de planes B, C o D, debe resolver los partidos como lo hizo en Aguascalientes en la fecha 1, así de sencillo de explicar y decir, el análisis no miente. 5 puntos de inicio no son nada malos pero deberían ser 7