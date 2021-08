Deficientes, Ministerios Públicos en atención a victimas de violencia: Mujeres Arriba

Brenda de la Peña, representante de la asociación Mujeres Arriba, informó que se mantienen las malas prácticas por parte de los Ministerios Públicos adscritos al Centro de Empoderamiento, los cuales además de no atender casos los fines de semana, no levantan las denuncias, si las mujeres no llegan golpeadas.

"Estamos tratando de acercarnos al fiscal general Gerardo Márquez y ya hemos tenido reuniones de casos que traemos de violencia familiar contra mujeres para pedir el apoyo en situaciones específicas", destacó. Manifestó que por parte del personal del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, no están recibiendo apoyo suficiente Destacó que es lamentable que muchas mujeres acuden a esta dependencia a pedir el apoyo y no se les levanta la denuncia, al no acudir con lesiones visibles. "Esto sin considerar que existe la violencia psicológica, económica, laboral, entre otras", dijo. Resaltó que además fue en julio, que esta dependencia no atendió a muchas personas, debido al periodo vacacional. "Por lo que observamos la violencia en esta dependencia, solo es en horario laboral y que no en fin de semana o cuando no estén de vacaciones", dijo. Indicó que la Policía Municipal es la que está atendiendo más este tipo de casos que la propia dependencia. "Esta situación no le corresponde a la directora del Centro del Empoderamiento, pero si a los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado", resaltó.