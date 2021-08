México negociará más dosis antiCOVID con EUA

No me gusta que en lugar de verme como Jefe de Estado me vean como un presidente pordiosero a nivel mundial

monstercos

Hoy, 7:02 am

publicado por: George Zermenso Infame

P I N C H E ruko limosnero, que pena me da que México este representado por este tipejo, ladrón, corrupto, tonto, mitómano, senil, traidor y cobarde. Y todavía saluda con sombreo ajeno haciendo donaciones de vacunas (vacunas que le regalaron) a sus amigos socialistas-tercermundistas de CUBA, VENEZUELA, BOLIVIA, etc. NO TIENES MADRE AML0C0...

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0