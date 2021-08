Mujer acribilla a una 'amiga' en plena calle y huye de la escena

El asesinato ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando una camioneta se detuvo a mitad de una calle y de ella descendió una mujer con cabellera rubia y se dirigió hacia Delia Johnson, de 42 años, que estaba hablando con unos amigos en la banqueta, a quien le colocó y detonó un arma de fuego en la nuca.

Una vez en el piso, la sospechosa disparó una vez más y regresó a su auto y huyó de la escena con tranquilidad y sin ser perseguida.

La familia de Johnson, quien falleció tras ser trasladada a un hospital, declaró ante las autoridades que reconocieron a la perpetradora, a quien se refirieron como una 'amiga de la familia', pero hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer y no se ha realizado ningún arresto, reveló el New York Post.

NYC: We need your help identifying this individual. On 8/4 at 9:41 pm, near 697 Franklin Ave in the @NYPD77Pct she shot a female in the head & leg then fled in a white vehicle. The 42-year-old victim died at a nearby hospital. If you have info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/1HJv85GQPG