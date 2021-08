Cientos de personas son evacuadas en barco debido a los incendios forestales en Grecia

La evacuación fue realizada en la Isla de Eubea, Grecia, luego de que un incendió forestal asoló la zona debido a las altas temperaturas que ha tenido el país, provocando que cientos de habitantes así como de turistas tuvieran que ser evacuados a través de un ferry.

Una persona grabó un video durante la evacuación y muestra a una multitud de personas abordo de un ferry mientras que las montañas aledañas brillan y arden debido al fuego que está consumiendo los bosques de la isla y el metraje se volvió viral en redes sociales, en donde fue descrito como 'una escena de una película de ciencia ficción' por varios usuarios.

Hasta el momento los incendios han consumido aproximadamente 55 mil hectáreas y han cobrado la vida de por lo menos dos personas, entre ellas un bombero voluntario, informó el portal Ruptly.

Watch: Flames tore through the coastline of Evia, a Greek island, causing residents and tourists to evacuate by ferry, as southern Europe grapples with one of its worst heat waves in decades. https://t.co/pUA0iVMIsC pic.twitter.com/4LbprwjvcK

This is not a sciencefiction movie but real life horror scenes, people who were evacuated by a ferry just to see flames surrounding the entire landscape behind them as they get away towards safer places in #Greece. #fires pic.twitter.com/y74LRZFTJ5