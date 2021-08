‘Tren Coahuilteca será autofinanciable’, afirma Guadiana

Tras décadas de olvido y rezago en materia ferroviaria en México, un grupo de empresarios encabezado por el senador Armando Guadiana Tijerina (Morena) impulsa el proyecto del Tren Coahuilteca, que busca detonar el crecimiento económico de Coahuila y otras entidades del norte del país.

Se trata de un tren para el transporte de carga y también de pasajeros, en un trayecto de 54 kilómetros, que conectará tres zonas industriales: Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe.

En entrevista, el legislador de Morena explica que se cuenta con el derecho de vía, cuya construcción data de la época del expresidente Porfirio Díaz, por lo que no habría necesidad de llevar a cabo expropiación de terrenos, pagos extraordinarios ni trámites burocráticos; de esta manera, el proyecto se puede iniciar de manera inmediata.

Guadiana Tijerina destaca que la obra es "autofinanciable", es decir, entraría la iniciativa privada a financiar a través de un esquema de concesiones a 10 o 15 años, no a 50 como se hacía en la época neoliberal.

"Vamos a suponer que la inversión se recupera en 12 años, por decir un número, entonces [se otorga] una concesión de 15, 17 años, o sea un margen de seguridad para que el inversionista tenga la seguridad de recuperación de su inversión, pero concesiones razonables", añadió.

Insistió en que no habrá la necesidad de ocupar recursos públicos para la construcción. "Aquí no pondría dinero ni fiscal ni federal, ni estatal ni municipal. Sería por concesión, pero no las concesiones que dieron antaño, vean lo de Kansas City y lo de Ferromex, concesiones a 50 años. No, aquí se hace un análisis económico de costo de todo el proyecto y se ve la recuperación.

"Entrarían fondos nacionales e internacionales, entrarían empresarios, el municipio de Saltillo entraría con una parte, aunque no es estrictamente necesario. Esto es autofinanciable con los fondos que existen en el país, fondos internacionales, [y] de acuerdo con la tasa de recuperación, les va a interesar", subrayó.

Armando Guadiana apuntó que el único presupuesto público que se requiere es una partida de 36 millones de pesos para los estudios de factibilidad técnica y viabilidad económica del proyecto, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Informó que propuso un punto de acuerdo en el Senado para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reasigne esos 36 millones de pesos, "que no es nada para el beneficio que se va a obtener", con el fin de que en septiembre se termine el proyecto, se pueda licitar, que el próximo año inicie la construcción y que el Tren Coahuilteca pueda empezar a operar a mediados de 2024, para transportar hasta 200 mil personas al día.

El senador dijo que este proyecto detonará una mayor pujanza para la zona industrial del norte del país, principalmente la industria automotriz, cuyo "lunar" más importante se encuentra en el sureste de Coahuila.

Destacó que el proyecto es ecológico, porque reducirá el uso del automóvil. "Hay un cuello de botella por la mañana y por la tarde enorme, de Saltillo a Derramadero, la gente que va a trabajar temprano y la que sale por la tarde, y de esa manera se disminuiría bastante la emisión de gases".

Remarcó que aparte de esos beneficios, este tren "contribuirá a la igualdad social, como en Francia como en Japón, que sea un servicio de primera, va el ejecutivo, va el trabajador y entonces hay una cierta igualdad social que se genera, porque todos van en el mismo tren, independientemente de la posición económica que se tenga".

De la misma manera, Guadiana resaltó que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ya le expresó su interés por participar en el proyecto, con el fin de conectar el tren de Ramos Arizpe a Villa de García, por la misma vía hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey Mariano Escobedo, para completar un trayecto de 180 kilómetros desde Derramadero.

"Yo estoy seguro que sembrando la semilla del Coahuilteca, de Derramadero-Saltillo-Ramos Arizpe, lo de Nuevo León va a agarrar vuelo solo, y más ahora que ya lo trae también el gobernador electo de Nuevo León", enfatizó.

El senador coahuilense señaló que de la terminal aérea se puede seguir el proyecto hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, para continuar hacia San Antonio y Dallas, Texas, en Estados Unidos.