La Columna de Rosell

Después de cinco años los Algodoneros del Unión Laguna calificaron a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. Haber sido testigos del último partido de la temporada regular en el Revolución fue un privilegio. Ese juego había que ganarlo sí o sí para asegurar el pase sin importar lo que pasara en otros frentes. Los Algodoneros supieron llegar a la última serie de la temporada contra el peor equipo del circuito con la encomienda de barrer y lo hicieron, no sin antes pasar aceite en serio, no solo contra los Generales de Durango si no contra el mismísimo Tláloc, que por momentos amenazaba seriamente en echar a perder la fiesta.

El primero de la serie programado para el martes lo ganó Algodoneros tranquilamente nueve a dos, el segundo para el miércoles, de plano no se pudo jugar debido a la lluvia programándose para el jueves una doble cartelera que debería de llevarse a cabo de lo contrario pondría en serio peligro las posibilidades del equipo guinda. Dos de la tarde inició el segundo. Laguna gana cuatro a una y solo le queda ganar el segundo del double header o tercero de la serie. Cuando iba a iniciar el partido el más crucial de toda la temporada Tláloc vuelve a hacerle al party crasher y no hay más remedio que esperar, primero a que deje de llover y después a que las cuadrillas dejen el terreno en condiciones decorosas para jugar y las dos cosas se dieron, paró de llover y la gente de mantenimiento se fajó en serio para que se cantará el playball. Todos en el estadio esperábamos que se llegará con ventaja a la parte alta de la quinta y ahí se decretaría el juego legal, es decir si la lluvia lo suspendía a esa altura el resultado se quedaría. En el cierre de la segunda Missael Rivera conectó un jonrón solitario su tercero de la temporada para poner adelante al Algodón. En la baja de la tercera Francisco Rivera dio sencillo al izquierdo para traer a Édgar Robles el conocido conejo con la segunda de los laguneros. Así se llegó al cierre de la cuarta ganando dos a cero y el cielo encapotado, nosotros gritábamos que los bateadores de Laguna le tiraran a todo, incluso a pitcheos wild, había que terminar el trámite de la cuarta antes que se volviera a venir la lluvia y echara perder todo como en el segundo juego. Y se llegó la alta de la quinta, se fueron sin novedad los Generales, juego legal señores y Algodoneros lo está ganando dos a cero, ahora si Tláloc déjate caer, abre las compuertas del cielo y se precipite la tormenta. Pero no, al contrario, el color de las nubes pasó de casi negro a un gris hasta clarito. Entonces el nervio se trasladó del cielo a la tierra, al terreno del Revolución, solo dos de ventaja ante unos Generales que no estaban del todo entregados. Pero vinieron a cerrar la quinta los del algodón y decretaron prácticamente el pase, destacando doble productor de dos de Carlos Rivero, al concluir cinco entradas de un juego de siete, los guindas lo ganaban cinco a cero. Todavía en la sexta volvió a aparecer el bate de Francisco Rivera trayendo dos más con doblete poniendo el score ocho a dos. Al final el marcador final fue de ocho a tres y Los Algodoneros del Unión Laguna se metieron a la postemporada, donde ya están jugando con el equipo que jugó para porcentaje de .730 mientras Laguna jugó para .484. Es el uno contra el seis de la zona ¿que esperaban? El próximo martes se jugará el tercero de la serie aquí en el corazón de la Comarca Lagunera y seguramente habrá una gran entrada y un inmejorable ambiente, se lo merecen, tanto la directiva que encabeza el joven Guillermo Murra, el equipo que es dirigido por Omar Malavé y por supuesto la fantástica afición lagunera que ha hecho del Revolución su sitio top para divertirse en las noches cálidas del verano lagunero. A todos, felicidades, que bueno que se logró, hasta no ver la cara de júbilo del joven Murra repartiendo felicitaciones a sus peloteros no te dabas cuenta de la dimensión del logro, de la forma en que se deseó fervientemente, de la forma que se sufrió hasta el último out, ahora a divertirse jugando y demostrar que a este equipo nadie lo ningunea. Unión Laguna tiene dos opciones para pasar a semifinales ganando la serie y si la va a perder que sea con el mayor número de juegos ganados, los Algodoneros en temporada regular perdieron la serie en Guadalajara dos juegos a uno. 3-6, 9-10 y 7-3 fueron los scores. Acuérdense los Guindas son vagos, terminaron con récord ganador en gira. Por lo pronto martes y miércoles ¡a seguirla banda!