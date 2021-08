Aventurado, regreso a clases

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Luis Arturo Solís Bravo, calificó de aventurado e irresponsable declarar a la educación como esencial (en plena tercera ola de COVID-19) y pretender regresar a clases presenciales en semáforo rojo sin un plan específico para evitar contagios, "y solo repartiendo dos botellas de cloro y de alcohol en las escuelas" públicas, de las cuales 23 % ni siquiera tienen agua potable.

"Lo que quiero escuchar como padre de familia de parte de la autoridad es cómo vamos a regresar, cuáles son los protocolos a seguir para un regreso a clases presencial a finales de agosto; no decir: 'llueve, truene o relampaguee vamos a regresar a clases', como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un estilo muy desafortunado que raya en el autoritarismo y la irresponsabilidad", apuntó.

Lamentó el anuncio del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre declarar como esencial la educación y decretar el retorno a las escuelas.

Argumentó que si el Gobierno de la 4T va a considerar la educación como actividad esencial, "qué bueno que lo hagan, pero no como una coyuntura o calentura del Gobierno", sino que se refleje en mayor presupuesto, en escuelas con internet, con agua, con infraestructura, con presupuestos suficientes, así como programas de calidad.

Recordó que la UNPF tiene 84 mil 700 padres de familia agremiados que están en 30 estados de la república y, de acuerdo con una encuesta que se dará a conocer la próxima semana, la inmensa mayoría, casi 70 %, estaría en contra del regreso a clases presenciales debido al aumento de contagios por la tercera ola y la ausencia de un plan que garantice la salud de todos los alumnos y maestros.

"Los padres de familia no se oponen al regreso a clases, saben que es necesario, pero en un ambiente seguro, con escuelas con agua, con internet, con clases híbridas, escalonadas, lo cual es prácticamente imposible en este momento en las escuelas públicas", apuntó.

Sin embargo, dijo que las escuelas particulares sí tienen condiciones para tener un regreso a clases presenciales escalonado híbrido, pues, afirmó, tienen la infraestructura de tecnología en las aulas.

Esa situación no se repite en las escuelas públicas, las cuales desafortunadamente, de acuerdo con información de un estudio de Mexicanos Primero, de los 215 mil 368 planteles a los que asisten 28 millones de alumnos, 63 % no cuenta con servicio de internet y 23 % no tiene suministro de agua potable.

En ese sentido, manifestó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene un reto enorme. Si realmente quiere tener un regreso a clases presenciales, dijo, que empiece por reparar la falta de agua que tienen las escuelas públicas; "no estamos hablando solo de Guerrero, Chiapas u Oaxaca, sino zonas como Iztapalapa, Chimalhuacán, Neza y otras áreas urbanas".