es lo que les encanta a éste corrupto gobierno,,,crear leyes para crear multas.....por cierto,,,,di NO al replaqueo de cada 3 años,,,ya basta de tanto abuso al pueblo

Es un robo en despoblado. Nótese que lo que les interesa es el dinero. ¿Porqué no regalan cubrebocas a los que no lo traen? Por eso nadie quiere a los prianistas

sagitario44

Hoy, 8:29 am

publicado por: jaime hernandez escobedo

Lo que pretende hacer el gobierno es una medida de prevención para aquellos que les vale madre contagiarse de este virus de covid y propagar el mismo, con esta medida tal vez haya más conciencia en la gente y así procurar evitar el daño que se está dando. ahora bien, eso de que nomás estiren la mano para que les regalen un cubrebocas, por favor, hay que hacerse de esa protección y no se lamenten después de que pueden estar hospitalizados, este virus esta con fuerza y si no nos cuidamos unos a otros la pandemia no va a parar.

