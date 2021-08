Nuestros subagentes, disfrazados de botas de rescatista de Protección Civil, nos reportan que la historia se repite y de nueva cuenta las imágenes de lodo, toneladas de basura, escombro, llantas, autos destrozados, apilados y familias angustiadas proliferaron en las inestables redes sociales, mostrando escenarios de devastación. Por enésima ocasión, las colonias J. R. Mijares y Polvorera, ubicadas al poniente de la ciudad, se inundaron debido a las lluvias torrenciales registradas durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. La calle Huizache, que desde hace décadas funciona como arroyo y nunca se limpia -por lo tanto se azolva y convierte en tiradero de colchones, televisores, sillones y hasta de automóviles yonkeados-, registró una gran avenida que alcanzó alturas de más de metro y medio, provocando severos daños en decenas de casas.

El hecho, que se ha repetido por lo menos tres veces en los últimos 15 años, pone en evidencia la nula atención que las administraciones municipales, incluida la actual, suelen darle a este tipo de obras, "las que no se ven" y, por lo tanto, no son prioridad. Pese a que en Simas se han enquistado funcionarios como el eterno gerente técnico y coleccionista de motos de alta gama Raymundo Rodríguez de la Torre, que supuestamente sabe de las áreas de riesgo de sistemas pluviales, también ha sido negligente, pues jamás desarrolló un plan de trabajo para atender los drenajes pluviales y mucho menos este canal, que todos saben es el desagüe de decenas de colonias populares. Por eso se les inundan los pasos a desnivel, porque no supervisa que funcionen los cárcamos ni las plantas de luz, si es que existen. Otro sitio de riesgo cuando llueve es la laguna de regulación en la colonia Santiago Ramírez, la que solo se acuerdan de revisar cuando los vecinos reportan que se va llenando, como actualmente ocurre, al estar a un setenta por ciento de su capacidad. Los intrigosos subagentes opinan que, en tal sentido, a la administración entrante le esperan grandes retos. Por ejemplo, la creación de un área técnica dedicada exclusivamente al monitoreo y mantenimiento de todo lo pluvial y sanitario, de manera que se terminen los constantes brotes de aguas negras, azolves, taponamientos y colapsos de colectores.

**********

Donde no cantan mal las rancheras es en las hermanas repúblicas de Gómez Palacio y Lerdo; y es que luego de las lluvias no solo salió a flote basura y lodo, sino la poca capacidad de atención del Gobierno municipal presidido por Marina Vitela, los muchachos de Sideapa y Servicios Públicos, temerosos a mojarse, prefirieron esperar hasta las primeras horas de la mañana y ya bajada la tromba salir a evaluar los daños y las necesidades de cientos de sufridos ciudadanos que perdieron las pocas posesiones que tenían. Mientras que en Lerdo ya no saben a quién echarle la bolita tras las fallas de las bombas del Paso Inferior Vehicular Francisco Sarabia; nuestros subagentes, que se pasearon en lancha por la Ciudad Jardín, nos reportan que la actual administración priista, de Homero Martínez, ya piensa traer a unos especialistas de la NASA para ver si por fin resuelven la falla que cada que llueve pone en peligro la vida de quienes transitan por el lugar.

**********

Como que el "resucitado" Partido Revolucionario Institucional peleará hasta con las uñas por conservar su liderazgo estatal y aplastar de nueva cuenta a los "morenos" en el 2023, repitiendo las hazañas de las pasadas elecciones. Por eso va con todo y echará toda la "carne al asador" para elegir al mejor perfil que le garantice el triunfo contundente, incluso en un escenario donde pudiera darse una alianza entre los mismos de siempre, PRI, PAN y el PRD. Nuestros indiscretos subagentes, que están atentos y le saben a eso de interpretar las "señales celestiales", nos comentan que ya se ven algunos visos de para dónde apunta la sucesión en la provincia de Coahuila y nos van dando pistas interesantes de que se perfila en favor del "Chico Maravilla" y todavía alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Y aunque forma parte del grupo de tres figuras muy cercanas y afines al inquilino del Palacio Rosa, ya se va marcando el rumbo. A decir de los subagentes, otro de los interesados y que también "la quiere" es el diputado federal electo Jericó Abramo, que está por iniciar su beca en San Lázaro y goza de las confianzas del "góber", luego de que le marcara un alto al reelecto diputado federal Rubén Moreira y se diferenciara de sus compañeros de partido. Y a quien en los últimos días se le ha visto muy activa de gira artística por toda la provincia es la senadora fitness e influencer Verónica Martínez. La lagunera también suspira con la sucesión, aunque muy guajiramente.

Como todo parece indicar que la sucesión girará en torno a estos tres actores políticos, será interesante observar su desempeño. Los "movimientos" que se den en los meses restantes de este año, pero sobre todo a partir de enero 2022, habrán de marcar tendencia con mensajes muy claros para que no existan dudas ni "alborotos" estériles. En cuanto a la posible integración de la alianza con otros partidos, se sabe que estos tienen buena relación entre sí y un enemigo común, la "4T". Es lógico que quien llegue a inclinarse por el PAN o por el PRD inevitablemente caerá en las garras del PRI, así que no tendrán opciones; pero iremos viendo.

**********

"Apretar" a las medidas de prevención para que a la población "le caiga el veinte" respecto a la necesidad de cuidarse para evitar contagios por el funesto coronavirus, que ya alcanzó en días pasados "picos" inquietantes, será la tónica a seguir por parte de los integrantes de todos los Subcomités Regionales de Salud en la provincia, pues no quieren tener más sustos o verse en la necesidad de aplicar algunas restricciones. Tras regresar a sus "giras artísticas" para presidir las reuniones en las regiones, el "góber" ya hizo convocatorias a la población para que acuda a vacunarse; las autoridades informaron que habrá estímulos en restaurantes y bares para las personas que ya se vacunaron y que conforme avance la vacunación entre la población joven de 18 años hacia arriba será obligatorio el uso del certificado de vacunación para ingresar a sitios de esparcimiento social, desde luego antros y restaurantes. Y como no se ve la corresponsabilidad ciudadana necesaria para enfrentar la contingencia, les recordó que en la entidad, por decreto, el uso de cubrebocas es obligatorio (aunque sea como los llamados a misa) y que ya varios alcaldes están de acuerdo en modificar sus reglamentos para aplicar sanciones económicas; a ver si así. Lo cierto es que no falta quien cuestione las restricciones a los comercios menores y las libertadas a las megacantinas… Perdón, estadios de futbol y beisbol.

**********

Todo parece indicar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasó a ingresar la larga lista de organismos que están "en la mira" del jefazo de Palacio Nacional para su desaparición. Las cifras dadas a conocer respecto a los indicadores de aumento en la pobreza en nuestro país en el periodo de 2018 a 2020, que revelan que 3 millones 800 mil mexicanos pasaron a ser pobres y, de esta suma, más de la mitad son de pobreza extrema, fueron sin duda un trago amargo para al gran "tlatoani", que mostró su inconformidad y salió presto a asegurar que tiene "otros datos" y hasta podría presumirlos. Aunque luego se lo atribuyó a los resultados de la pandemia, no quiso quedarse con la estocada y ya está proponiendo implementar nuevas formas de medir el bienestar, no tomando en cuenta solo los factores económicos; de seguro se dedicará a ponderar los indicadores de felicidad. Y ya andando en temas relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que visitará La Laguna para "hablar" con quienes se oponen a su proyecto "Agua Saludable". Seguro quiere sacarse la espinita luego del numerito que le hicieron recientemente a los funcionarios federales de Conagua ejidatarios duranguenses que afirman fueron despojados de sus derechos.