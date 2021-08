Mejora Coahuila en seguridad: Observatorio Nacional Ciudadano

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) de Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró que Coahuila es de las entidades que más ha mejorado en los últimos años en materia de seguridad.

Señaló que hay un balance positivo en la entidad; sin embargo, indicó que los índices nacionales no son el mejor comparativo, pues se registran 90 homicidios diarios en el país y esto hace ver al estado con cifras bajas. No obstante, explicó que países con economías similares a México presentan hasta 30 o 40 homicidios por año.

"Estamos en una condición de absoluta vulnerabilidad, y más que ya llevamos dos décadas en este proceso", expresó.

El director del ONC señaló que el balance de la seguridad en la actual administración federal es negativo, pues al comparar los primeros 30 meses del presidente, Andrés Manuel López Obrador, contra los últimos 30 meses de Enrique Peña Nieto, con datos oficiales, hay un aumento de más del 8 % en los homicidios, en feminicidios es más del 17 %, la violencia familiar ha crecido en forma sostenida y las violaciones en más del 20 por ciento.

Indicó que, aún cuando hay algunos delitos que bajan, están asociados con el comportamiento de la pandemia por COVID-19, pues derivado del confinamiento, hubo una reducción de robos y secuestros, pero no son resultado de alguna acción de política pública.

"La situación es sumamente desastrosa, las extorsiones crecieron, los fraudes, en dos años y medio pasamos de 40 a más de 83 mil desaparecidos en el país, la situación es muy grave y va hacia complicarse más debido a decisiones que esta administración ha tomado", expresó.

Recordó que, en su momento, el Observatorio advirtió que era un error desaparecer la Policía Federal sin haber creado antes una institución que la sustituyera, lo que dejó al país con una Guardia Nacional que sigue sin contar con los elementos clave para poder garantizar que es una institución sólida, además de que se desapareció a una de las mejores Policías de América Latina.

"Es una situación muy endeble para los ciudadanos, los recortes que se han dado han dejado en deficiencia a la Fiscalía General de la República, a las Fiscalías y Procuradurías locales, a las Secretarías de Seguridad Pública, a las Policías Municipales, que este año tienen cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento", dijo.

Señaló que el gasto en seguridad ha pasado de un 30 a 50 por ciento. Indicó que es un gobierno que no dialoga y se ha cambiado a los titulares de las áreas en Guardia Nacional hasta 6 ó 7 veces, pues no duran debido al trabajo caótico dentro las instituciones, además de que no hay una ruta a seguir, sino únicamente "ocurrencias".