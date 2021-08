Vibremos positivo

GENEREMOS UN HURACÁN DE SONRISAS

Seguramente han escuchado hablar del famoso Efecto Mariposa, todo mundo habla de él y hasta se han hecho películas en su honor, pero si no sabes de lo que estoy hablando, este dice que todos nuestros actos causan una consecuencia en alguien más, aunque este se encuentre del otro lado del mundo, de hecho, a este fenómeno se le ha llamado "Teoría del Caos" por la magnitud del efecto que tienen nuestras acciones, "El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo"

Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa; Pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, positivos o no. Esta idea sacada de la física y de la "Teoría del caos" también puede aplicarse a nuestros actos como individuos.

Todos nosotros, de algún modo, estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante imitando el aleteo de una mariposa. Pensemos en ello durante un instante. A veces, un pequeño acto de bondad en el momento preciso puede generar un cambio formidable en otras personas.

A su vez, una palabra de aliento dicha cuando más se necesita a un compañero de trabajo, a un amigo o a un desconocido, puede también dar forma a un cambio de mentalidad que lo lleve hacia el progreso o hacia un avance en positivo.

A veces, es suficiente un hecho casual para que una experiencia se quede para siempre en nuestra mente, esta puede ser un hecho traumático, o puede ser también algo fascinante que en un momento dado nos da un propósito y ¿Por qué no? Una pasión que te acompañe el resto de tu vida…

Sabemos ya, que cualquier acto personal, por más pequeño que nos parezca, puede provocar en las demás personas efectos tanto positivos como negativos. Así, el efecto mariposa nos recuerda que a veces podemos ser como esa piedra que se lanza en un estanque y que empieza a generar ondas y más ondas en la superficie del agua.

Lo que hacemos, decimos o expresamos tiene un impacto directo en quienes nos rodean, y como consecuencia, también en nosotros mismos. Por tanto hay aspectos de nuestro comportamiento que deberíamos atender y cuidar. Solo así generaremos influencias positivas y un equilibrio armónico en donde todos nos veamos beneficiados.

Con tan solo una sonrisa o unos buenos días a un vecino oa alguien que no conoces crearás un ambiente agradable en torno a ti. Ser amable no cuesta nada y nos da muchas cosas buenas. Así que no dudemos, seamos buenos con los demás y recibamos positividad, que mucha falta nos hace hoy en día.

Pequeños gestos como apoyar a campañas de ayuda a los más necesitados, abrirle la puerta a tu vecino, ceder un asiento, darte cuenta de que un amigo tiene un problema y hacer lo posible por ayudarlo, crean efectos mariposa a corto, mediano y largo plazo.

Ahora bien, hablando de manera más personal, pensemos un momento en cada una de nuestras acciones de los últimos días y reflexionemos que hemos hecho y como hemos podido impactar en la gente que nos rodea, incluso como hemos afectado nuestro propio destino debido a las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar.

El simple hecho de decidir pararte a comprar un café, que en ese momento te dio tanta satisfacción, puede definir como te desempeñas el resto de tu día, y ese hecho que para ti fue instintivo, puede cambiarle el día a tu compañero de trabajo que hoy recibió una sonrisa de tu parte cuando más necesitaba un gesto amigable porque tuvo un mal día o una mala semana, y así acto tras acto, como fichas de dominó se va afectando una y otra persona que seguramente tú ni siquiera conoces, pero que gracias a ti, su día hoy pinta un poco mejor.

En lo personal, sabiendo que un gesto tan pequeño como sonreírle a una persona puede cambiar el destino de cientos de ellas, me comprometo a hacerlo todos los días y los invito a ustedes a hacerlo también y generemos en el mundo un huracán de sonrisas.

