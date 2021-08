Jorge Todd: El vago del blues coahuilense

La Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer a los ganadores de la convocatoria Ideas que suenan, la cual se realizó en coordinación con el estudio de grabación saltillense Mena Studios.

El objetivo de esta convocatoria fue apoyar, profesionalizar y difundir el trabajo de músicos coahuilenses.

Se indicó que el jurado del certamen evaluó la originalidad, la definición clara del proyecto, calidad musical y la viabilidad para realizar la propuesta.

Respecto a los resultados, el primer lugar fue para el bluesman torreonense Jorge Todd, quien se hizo acreedor a la grabación de audio, mezcla y masterización de una producción de tres canciones. También se le financiará la filmación de un videoclip musical.

En enlace telefónico desde Saltillo, ciudad donde el músico reside, Jorge Todd compartió fragmentos de su visión artística y propuesta musical.

Historia de un bluesman

Desde muy pequeño Jorge Todd, nacido en Torreón, se percató de sus inquietudes artísticas, pues pintaba y realizaba pequeñas esculturas con plastilina. Sin embargo, cuando tenía 14 años de edad y estudiaba en una escuela secundaria, ocurrió el primer encuentro con la guitarra y así iniciaría la relación de la cual, hasta el momento, no se desprende.

“Me gustó mucho la guitarra cuando la empecé a tomar en la secundaria y me quedé con ella. Era lo que había y no sé, desde niño fui rockero, desde los seis o siete años. Yo soy el hermano mayor y por iniciativa propia agarré el rock y no lo solté”.

Pero su encuentro con el blues aconteció cuando Jorge Todd tenía 16 años y conoció al maestro Salvador Moreno. Fue él quien le inculcó el blues a través de videos con Stevie Ray Vaughan y el concierto Live at the Mocambo, así como conciertos de B.B. King, Gary Moore y Eric Clapton. Entonces Jorge encontró algo que solamente puede otorgarle esa música.

“No lo podría describir, pero sí es una pasión muy grande. Me la paso muy bien, me conecto muy rápido cuando toco blues”.

El diálogo con el blues cambiaría su vida y su interés musical para siempre. Jorge comenzó a tocar en bares de Saltillo, desde antes de ser mayor de edad y así también compuso sus primeras canciones.

“El blues es la raíz de muchos ritmos como el rock, como el country. Te encuentras eso en soul, en el funk, en una u otra manera. En fin, ha nutrido demasiados géneros a lo largo de los años”.

Entre la oferta musical de Jorge Todd se puede encontrar el álbum Rossterdam (2015), de la banda Súper Místico Fantasma y Vago (2017) de la Jorge Todd Blues Band.

“Llego al estudio casi regañado por mí mismo, de que ‘hoy vas a componer’. Entro, hago algo y de repente estoy clavadísimo, concentradísimo y sale algo bueno. También puedo ir manejando y de repente se me viene una frase que ya es algo a desarrollar. Por ejemplo, algunas canciones de mi disco de blues las compuse en Oaxaca”.

Jorge Todd suele ofrecer presentaciones dos o tres veces a la semana. Sus conciertos se nutren de la improvisación. El artista también tiene cierto interés estético en el símbolo del vagabundo.

Ante la ausencia de grandes festivales, Jorge Todd y su banda se han dedicado a llevar el blues hacia bares saltillenses. Es este amor por el blues lo que lo llevó a participar en la convocatoria ‘Ideas que suenan’, para poder representar a Coahuila a través de su música.

“Me costó trabajo creer que era el primer lugar, porque es blues, no es tan fácil, no es tan comercial, no está pasando por su momento más grande. Entonces sí, me costó creerlo, pero estoy muy contento.

Resto de premiados

Mientras tanto, el segundo lugar de la convocatoria ‘Ideas que suenan’, fue para la banda saltillense de rock alternativo Caizerkeller, proyecto que tendrá derecho a una hora de grabación en vivo, edición, mezcla y masterización.

Y el tercer premio fue para la agrupación de Los Crazy Loud, propuesta que podrá acceder a una grabación de audio, edición, mezcla y masterización de una canción.

También se otorgaron menciones honoríficas a los proyectos de la banda monclovense Malagram y Cristian Trinidad.

Los representantes de Mena Studios compartieron que brindarán asesoría al proyecto ganador, especialmente en cuestión de distribución, para que el material musical pueda estar en todas las plataformas como Spotify, Shazam y YouTube.