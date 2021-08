Hombre trans da a luz a su primer bebé en Sinaloa

Julio finalizó con el nacimiento de Rey Romero en Sinaloa, quien se convierte en el primer hijo de Roma Gabriel Romero, un hombre trans de 29 años.

Personal de el Hospital de la Mujer en la ciudad de Culiacán, le dieron la bienvenida durante el día 29 de julio al pequeño Rey que pesó tres kilos con 650 gramos y 50 centímetros de estatura.

Roma compartió a través de redes sociales que su proceso de embarazo no fue sencillo, pues señala que 'debido a la ignorancia', llegó a sufrir de discriminación por parte del sector de la salud, pues 'no se le brindó la atención médica en forma'.

Pese a los problemas que enfrentó, Romero está feliz de haber gestado a su hijo, según lo hizo saber en una publicación a través de su perfil en Instagram.

"No ha sido fácil mostrar quien y que soy han sido largos años de muchas luchas internas como externas que sin duda lejos de reprimirme me han enseñado la gran calidad de ser humano que soy y tengo para dar a los demás, eh aprendido lo suficiente y no disminuye mi gran amor y admiración por la vida ahora que decidí ser padre y gestar en mi propia persona un hije no solo he sido discriminado y señalado yo sino también mi bebe pues el trato médico y laboral y en otros ámbitos no ha sido el adecuado por ignorancia o discriminación el hecho que sea una persona trans no me quita el derecho de recibir un trato digno y de respeto, han sido meses de sufrimiento y de silencio, que sea un papá gestante no me quita valor ni dejo de ser humano siento lo mismo que tú y cualquier otra persona".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roma Romero (@roma_romero449)