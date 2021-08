Mujer recibe golpiza en plena calle tras haber hecho enojar a motociclistas

El ataque ocurrió en Providence, Rhode Island, luego de que una mujer de 35 años de edad que viajaba junto con su hija de 8 años accionó la bocina de su auto para reclamarle a un grupo de motociclistas que no avanzaron cuando un semáforo cambió a luz verde, acto que los hizo enojar,

Momentos más tarde, en otro semáforo, los motociclistas lograron abrir la puerta del vehículo de la madre y la arrastraron a la calle y comenzaron a golpearla en repetidas ocasiones, mientras su hija menor observaba. Una vez que acabaron con la golpiza, los agresores dejaron a la víctima en el piso y se retiraron.

El portal ABC 6 informó que la mujer agredida, cuya identidad no ha sido revelada, no recibió atención médica en un hospital y hasta el momento han arrestado a una persona involucrada en el ataque, quien ahora enfrenta cargos de agresión simple y comportamiento violento.

#EXCLUSIVE: Video shows the brutal attack on a woman who was pulled from her car by ATV/dirt bike riders Tuesday night.

I’ll have more on @ABC6 at 4, 5, and 6. https://t.co/LC00ApG9Ph pic.twitter.com/rUBtofrsS3