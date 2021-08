AMLO advierte que la SCJN no tiene facultades para resolver crisis en el Tribunal Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) al destituir a José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, lo deben de resolver los propios magistrados, y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien, afirmó, no tiene facultades para resolver este conflicto.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Sector Naval de Los Cabos y un día después de haber desayunado con el ministro presidente de la SCJN en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró que los mejor es que renuncien todos los magistrados del Tribunal Electoral y se lleve a cabo una reforma electoral.

"¿Entonces el presidente de la Corte no va a intervenir?", se le preguntó.

"No tiene porque intervenir, no tiene la facultades. Sí van (los magistrados a favor de Rodríguez Mondragón a ver al presidente de la SCJN) pero no tiene facultad, o sea, construyeron algo muy especial los partidos, para que solo la partidocracia domine. No puede legalmente intervenir el Poder Judicial, la Suprema Corte, fíjense esas cosas".

"Entonces ojalá y se arreglen y lo mejor es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral y es lo mismo que requiere el INE, porque está igual, y esto lo hemos dicho durante años", aseveró.