Una madre de familia está compartiendo imágenes de la reacción de su hija a una bebida adulterada, que ingirió en un bar al que asistió con sus amigos.

Millie Taplin, de Essex, celebrar su cumpleaños 18, la edad legal para ingerir bebidas alcohólicas en Reino Unido, por lo que una persona en el bar le ofreció un coctel. No mucho después, la joven estaba siendo ingresada al hospital, con una reacción parecida a una sobredosis.

“Por favor tenga cuidado cuando salga, mi hija tuvo suerte de tener buenos amigos que actuaron en consecuencia”, compartió Claire Taplin, de 48 años, en una publicación de Facebook. El video adjunto muestra a Millie acostada en una cama de hospital, intentando hablar a través de una mandíbula apretada, manos levantadas como congeladas y dedos doblados.

"Parecía poseída", dijo Claire al diario Mirror. "Cuando me puse en contacto con ella, pude ver que estaba allí, estaba tratando de mirarme a los ojos, pero no podía hablar".

Claire agrega que su hija salió con sus amigos el pasado 31 de julio a un bar local de Southend, Moo Moo, donde ella y algunos amigos conocieron a un grupo de hombres, incluidos algunos con los que estaba familiarizada. "Tomé un par de sorbos de la bebida y fui a la zona de fumadores. Regresé y sentí que había bebido demasiado, y luego me sentí enferma", dijo Millie sobre la experiencia.

“Sabía todo lo que estaba pasando. Podía responder a la gente en mi cabeza, pero no podía sacarlo. Fue realmente aterrador. En mi cabeza estaba allí, pero en mi cuerpo no. Nunca me había sentido así", agrega la joven. Millie se recuperó varias horas después y fue dada de alta esa misma mañana del 1 de agosto.