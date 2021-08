Messi y lo que viene

El jueves 5 de agosto de 2021 quedará marcado como una de esas fechas trascendentales en la historia del futbol. El día en que Lio Messi dejó el FC Barcelona.

A pesar de que se veía venir desde la temporada anterior, ahora se hace oficial. Casi a dos décadas de su llegada a Cataluña, Messi se va. Y por la puerta de atrás. Sin embargo, parece un respiro necesario para ambas partes: club y jugador. Lo cierto es que en la última década el argentino no lograba cosechar los éxitos internacionales esperados… Solo una Champions desde entonces.

Eso sí, en las últimas 48 horas, en España la situación ha cambiado radicalmente. Ha dado un giro totalmente inesperado. Primero, se hablaba de que Messi daría el discurso previo al juego contra la Juventus, por el Joan Gamper, y ahí rectificaría como capitán del proyecto blaugrana de Laporta. Luego, se dio la noticia del fondo de inversión que traía LaLiga para costear financieramente a los clubes españoles. Y ayer, sorprendentemente Messi se va. Falta ver que expliquen quién es el culpable de esto.

El comunicado que emitió el FC Barcelona es frío. No parece que se trate del mejor jugador de su historia, sin embargo, culpa a un enemigo en común: LaLiga. En él, dicen que LaLiga es quien no permitió inscribir al futbolista argentino. Lo cierto, es que entrelíneas se lee que es el propio club quien decidió no hipotecarse por los próximos 40-50 años dado el fondo recibido. En sí, es una situación sumamente complicada que se irá desarrollando y explicando en los próximos días.

SEGUNDO TIEMPO Ahora, la salida de Messi lo cambia todo. Si tenemos sentido común, sabemos que hay máximo cinco clubes a los que podría ir el astro: PSG, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Juventus. Podemos sumar y restar equipos, como Arsenal, Tottenham, Bayern, Inter o AC Milán. Pero los favoritos en la carrera son los dos primeros mencionados.

Ahora, me parece inaudito, cínico e incomprensible que PSG o Manchester City puedan cuadrar números con una incorporación como la del 10. Tienen salarios muy altos y sabemos de los cracks que han fichado, al menos el mercado de los franceses parece que ya se cerró, pero el del City apenas va comenzando: ayer presentaron a Jack Grealish y se espera que en los próximos días se oficialice la llegada de Harry Kane. Entre ellos dos, cuando menos, serían 250 millones de libras. ¿Cómo justifican el Fair Play Financiero?

Ahí Leo sería quien tendría que evaluar. ¿Qué prefiere? ¿Buscar la Champions con un proyecto increíble, como el del PSG? ¿O encontrar un mayor nivel competitivo y reencontrarse con Guardiola en el City? Este puede ser un parteaguas total, como lo fue Neymar en su momento cuando llegó a la capital francesa por 222 millones de euros. Al mercado aún le queda el resto del mes y lo que pase con Messi podría desencadenar una serie de movimientos que impacten a más equipos.

TIEMPO EXTRA Resulta paradójico que, en la temporada pasada, que el propio Messi pidió a través del burofax abandonar el Barcelona, se haya terminado quedando. Y ahora, que pareciera que se quedase, luego de que trajeran a su amigo, Kun Agüero, termine yéndose.