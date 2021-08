Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Tres días en que todos los aficionados a este bello deporte de los bastones nos ilusionamos con una medalla Olímpica, esto gracias a las tres primeras rondas de golf del tapatío Carlos Ortiz, en el campo de Kasumigaseki Country Club, sede del golf en las Olimpiadas Tokio 2020, quien tras ilusionarnos por estos tres días los cuales se mantuvo en el pódium.

Fue hasta la ronda final, que desgraciadamente no fue buena para él en particular, en el hoyo número 72 lo cual hizo que descendiera muchos lugares, caso contrario al de Reynosa, Abraham Ancer, que fue mejorando su posición en la tabla día con día, como viene haciéndolo y acostumbrándonos en cada torneo, a pesar de no haber sido quizás lo que muchos esperábamos, creo que los mexicanos hicieron un gran papel y estoy seguro que ambos seguirán dando de qué hablar y emocionándonos en próximas competencias, ya que esta semana ambos estarán participando en el FedEx St. Jude Invitational, en el campo de TPC Southwind en Memphis, sede de la compañía patrocinadora, desde aquí les deseamos suerte y el mayor de los éxitos.

Sin embargo, la posibilidad de una medalla sigue latente para nuestro país, pero ahora en la rama femenil con Gaby López y María Fassi, quienes están compitiendo en estos momentos en el mismo campo donde se llevó a cabo la competencia varonil, así es que no perdamos las esperanzas y ojalá y esa primera medalla olímpica para el golf mexicano llegue, con alguna de estas dos jugadoras.

En el ámbito regional, este mes se estará jugando el Interclubes de Caballeros Zona Norte ACGN, en el bello campo del Campestre Monterrey del 19 al 22 de agosto, y este mismo mes también en la ciudad de Monterrey en los campos de Las Misiones y Club de Golf Valle Alto, inicia con la primera etapa la Gira Infantil y Juvenil, los días 27, 28 y 29 de agosto. En ambos eventos, estarán participando jugadores de nuestra Comarca Lagunera, a quien les deseamos lo mejor en dichos eventos, recordando que los Tigers de Campestre Torreón son los defensores del título de la Gira Infantil y Juvenil.

En el ámbito local, este fin de semana y para ser más específicos el sábado 7 de agosto, se jugará en el Campestre Gómez Palacio el Torneo Canacintra en formato de equipos a Go Go de cuatro jugadores, en el cual todavía hay algunos lugares disponibles. Invitamos a todos los golfistas de la región a participar.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.