Aspirantes a dirigencia del PAN exigen renuncia de Marko Cortés si busca reelección

Los aspirantes a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada federal Adriana Dávila y el panista Gerardo Priego, exigieron al dirigente nacional Marko Cortés, que renuncie al cargo, para que compita contra ellos en igualdad de condiciones.

En conferencia de prensa, advirtieron que por su cargo, "todo el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos del partido" están operando al servicio de Cortés Mendoza en este proceso de reelección.

"Vemos con mucha preocupación que hay toda una intención no solo de la reelección, que está el presidente en su derecho, sino de la forma en la que está actuando, nos preocupa que esté todo el servicio del Comité Ejecutivo Nacional y de los órganos del partido a su servicio para este proceso de reelección.

Y lo mínimo que nosotros pedimos es que en este proceso haya equidad, y para que esto suceda es importante, necesario y urgente que quien pretende reelegirse, que está al frente en este momento del partido, deje su cargo", puntualizó la legisladora.

Priego Tapia pidió a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional "que se comporte como una institución que tiene que garantizar estos procesos neutrales, objetivos, democráticos, transparentes como bien se ha dicho para todas y todos".

Aclaró que esta posible renuncia tendría que ser antes del nombramiento de la Comisión Nacional Electoral programada para este sábado, pero indicó que se pospondría porque están pidiendo también que se realice de manera presencial y no virtual.

Finalmente, Adriana Dávila señaló que no se trata de un ", ultimátum" ya que por ahora no han planeado escalar en alguna denuncia, aunque no lo descartan. Dijo que antes de ello, Marko Cortés debería escuchar la solicitud de su militancia y actuar como demócrata.

"Nosotros no creemos que un demócrata pueda negarse a una petición demócrata. Si hay una petición en ese sentido, quien es demócrata va a entenderlo con toda claridad, es más, creo que debería de haberlo entendido desde antes y poner sobre la mesa lo que se quiere para este país", concluyó.