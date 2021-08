Sheinbaum anuncia liberación de María Isabel San Agustín, quien sufrió tortura durante su detención hace 11 años

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en las próximas horas saldrá en libertad María Isabel San Agustín, quien sufrió tortura durante su detención hace 11 años. "Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle sobre su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar once años injustamente presa. Estamos trabajando en otros casos similares en la Ciudad de México", publicó la jefa de gobierno en sus redes sociales.

María Isabel San Agustín es originaria de Hidalgo y fue detenida en Milpa Alta, quien cuenta con una sentencia de 65 años desde el 2013 por su presunta participación con el delito de secuestro; pero que en el 2018 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el protocolo Estambul, pues se acreditó que la señora fue objeto de tortura.

El pasado 30 de julio, la mandataria local respaldó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de alistar un decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados del fuero federal y expuso que hay casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, por lo que consideró que es una injusticia.

Expuso que las personas privadas de la libertad, de acuerdo con la justicia mexicana, desde la Constitución y todas las leyes que se desprenden de ella, de los códigos penales, deben ser principalmente para los casos de delitos graves. Sobre el caso de María Isabel, la jefa de gobierno expuso que el jueves 29 de julio se comunicó con la hermana de Isabel para decirle que revisarán el caso y agilizarán todos los procesos para que pueda estar en libertad lo más pronto posible.

"Es un caso en donde se acreditó la tortura; entonces, tiene carpetas de investigación, pero es evidente y está acreditado por la Comisión de Derechos Humanos que hubo tortura en su detención. ¿Cuándo se le detuvo? En 2011; entonces, esta mujer lleva desde 2011 detenida, ya se pidió la revisión del caso, se iniciaron de nuevo los procedimientos, pero ha sido muy lento". Comentó que le pidió al consejero Jurídico que revisara este caso para que, lo más pronto posible, pudiera estar en libertad, dado que su administración está en contra de la tortura y, además, cualquier caso en donde haya un caso de tortura acreditado, pues tiene que liberarse.