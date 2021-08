Obra del compositor lagunero Alejandro Vera se estrenará en Arizona

Fue en 2020 cuando el compositor lagunero Alejandro Vera resultó comisionado por el Borderlands Ensamble de Tucson, Arizona, para generar una obra musical. Este ensamble de música de cámara contemporánea, es dirigido por la maestra Johanna Lundy, quien a su vez es primera cuernista de la Orquesta Sinfónica de Tucson.

La sonoridad de Borderlands Ensamble implica un quinteto de cuerdas y corno. Será el día de hoy cuando en Tucson estrenen su álbum The space in wich to see, gracias a la disquera de música contemporánea New Focus Recording.

El concierto se efectuará a las seis de la tarde en Saint Charles Tavern. En su repertorio, el ensamble ejecutará obras de compositores mexicanos como Alfredo Gil, Juventino Rosas, Chava Flores, pero también se incluyeron las comisiones encargadas a compositores contemporáneos, entre ellos el propio lagunero Alejandro Vera.

Sobre la pieza

Tras esta invitación, Vera se colocó frente a la partitura para escribir las notas de Ometéotl, una obra de 14 minutos de duración y que parte de la citada deidad azteca

“Al principio quería hacer el origen de lo que fue la creación del México antiguo. En mi pieza, literalmente, se empieza desde el silencio hasta generar sonido. En un principio escuchas la pieza y se escucha como aire. Uso técnicas extendidas donde le pido al ejecutante, por ejemplo al ejecutante, que toque las cuerdas pero que no toque algo en específico, solamente que toque la sonoridad que simule el aire”.

En esta obra, el papel del corno es similar, pues el compositor da instrucciones para que este instrumento también expulse la resonancia del aire a través de su cuerpo.

“Después de esto empieza un discurso muy en silencio y empieza a aparecer una nota, ahí empieza la creación de las cosas, aparece otra nota y se comienzan a hacer acordes, y una melodía en sí. Luego, no sé… sobre las técnicas extendidas, que de repente, de la nada, aparece un acorde en el pizzicato del cello, que esto es la creación de otra cosa, pero otra cosa que no está en base a lo que está pasando acá. Muchas cosas se están creando al mismo tiempo”.

Ometéotl está compuesta para ser ejecutada por violín, viola, cello y coro francés. Su escritura pulcra contribuyó a que el compositor corrigiera pocos aspectos, luego de escuchar la primera grabación y quedará sumamente satisfecho con la sonoridad.

“Utilicé sonoridades nuevas. Por ejemplo, el corno nunca lo había utilizado, en música de cámara, de una manera que resaltara. Si bien hay un diálogo, siempre, entre los cuatro instrumentos, hay una parte de la pieza donde el corno se queda solo. Lo quise hacer de esta manera porque, como el corno no empata con las cuerdas, yo quería que tuviera esa sonoridad en sí. La originalidad, como que la creación del mundo es único y por eso puse así el corno sonando”.

Sobre el estreno de su obra dentro del nuevo álbum de Borderlands Ensamble, el lagunero comentó sentirse orgulloso de este paso en su carrera.

“Yo no lo esperaba. Creo que será la primera vez que aparezca mi pieza en un disco sin que sea totalmente mío o que sea una producción mía. Es un disco que es producción totalmente del Borderlands Ensamble, que me dieran la oportunidad fue satisfactorio y estoy súper feliz de que se estrene”.

Sobre el compositor

Alejandro Vera nació en Torreón, Coahuila, en 1990. Tras terminar sus estudios técnicos musicales, se trasladó a la Universidad Autónoma de Nuevo León donde se licenció en Composición Musical. Cursó su maestría en la Universidad de Zagreb, en Croacia. Allí recibió la tutela re profesores como Bersilav Sipus.

Ha sido seleccionado para diferentes certámenes, becas y residencias a nivel nacional e internacional. Su obra ha sido interpretada en diferentes lugares del mundo como España, Croacia, Estados Unidos, Colombia y México.