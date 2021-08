Subcomité Técnico Regional COVID-19 sureste refuerza operativos con multas

El presidente del Subcomité Técnico Regional COVID-19 sureste, Jaime Guerra Pérez, indicó que estado de Coahuila se encuentra en Semáforo Amarillo, por lo que se han reforzado los operativos para aplicar multas en establecimientos donde no se haga uso del cubrebocas e incluso a personas en la vía pública.

“Esperamos no crecer, tendríamos que pasar a naranja y tener riesgo de pasar a rojo para empezar a tomar algunas restricciones, ahorita lo que hacemos es apoyar a las medidas de vigilancia para que se apliquen los protocolos”, dijo.

Resaltó que la idea es multar a establecimientos donde no se use el cubrebocas, así como a quien no usé cubrebocas en vía pública o en lugares públicos de alta aglomeración.

“Ya lo exigía el gobernador el día de ayer, exigir el uso de cubrebocas, inclusive multar a los establecimientos y a las personas”, dijo.