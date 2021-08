Testigos ayudan a rescatar a hombre en silla de ruedas que cayó a las vías del tren

El rescate ocurrió en una estación de metro en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre en silla de ruedas accidentalmente rodó hacia el borde de la plataforma y cayó a las vías del tren, por lo que un testigos decidió saltar y ayudarlo.

Una persona grabó el momento en el que el hombre saltó a las vías y primero agarró la silla de ruedas y se la entregó a otros buenos samaritanos, quienes la colocaron en un lugar seguro, y luego ayudó al hombre que cayó de la plataforma, quien logró incorporarse y avanzar unos pasos por su cuenta, pero al final fue ayudado por los demás testigos y logró salir segundos antes de que arribara el tren.

El hombre que cayó a las vías fue trasladado a un hospital y se encuentra en condición estable y hasta el momento se desconoce la identidad del testigo que lo ayudó, reveló el New York Post.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH