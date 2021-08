¿De dónde salió la frase viral 'Quisiese pero no pudiese'?

Si eres constante en redes sociales, sobre todo en TikTok, tal vez ya leíste o escuchaste en algún lado la frase 'Quisiese, pero no pudiese', un juego de palabras que tiene a decenas de internautas utilizándolo en sus conversaciones.

La 'tiktoker' y 'youtuber' originaria de Mazatlán, Daniela Rodrice, fue la encargada de 'imponer' la frase 'Quisiese, pero no pudiese', ya que se trata de unas muletillas que utiliza regularmente en su contenido.

"No juzgo, porque yo quisiese", "Quisiese, pero no pudiese", son algunas de las frases que han vuelto popular a la 'influencer', además de su contenido en la red social china, el cual hasta el momento supera los 55 millones de 'me gusta'.