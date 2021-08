Los videos más impactantes de la explosión en Beirut a un año de la tragedia

El accidente se originó en un segundo incendio dentro de una de las bodegas que guardaban toneladas de nitrato de amonio, químico que es peligrosamente inflamable y está regulado por la ley bajo estrictos estándares de seguridad.

Además de las pérdidas humanas, también se registró una incalculable pérdida en infraestructura, la cual aún hasta este día no se ha logrado recuperar del todo.

These videos of the blast in Beirut are INSANE, and I was literally just reading about the 1917 explosion which obliterated Halifax. Lebanese officials are blaming a ship or warehouse full of fireworks. Must have been a lot to spark a shockwave like that. pic.twitter.com/xqmPzaDVAK