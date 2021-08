Buenas ideas de ciencias ficción, cuyas películas fracasaron y merecen un reboot

Hay ideas fantásticas que tienen la mala fortuna de no funcionar como su potencial proyecta, no siempre porque la película sea mala, sino en ocasiones porque no tienen el impulso o resultado esperado.

Hay varios ejemplos en el cine de ciencia ficción; casos en que grandes ideas no encuentran el éxito que merecen, pero el fracaso de la cinta no debería ser el final del camino, si la premisa es tan atractiva. In Time Una sociedad donde la moneda que vale es el tiempo; la idea es fantástica y con espacio a un mundo ficticio potencialmente crítico, pero la cinta es tan plana como boba, nunca se desarrolla más allá del superficial, el tono es simple y no trata de nada. Pero esa tragedia podría cambiar si renaciera. Reign of fire Acción con fantasía y ciencia ficción, resultó distractora pero nunca trascendente, pues aunque funciona, fue tan criticada que quedó en el olvido. Un mundo postapocalíptico en que lo que queda de la humanidad lucha con dragones, es el tipo de película destinada a ser gran entretenimiento. The Chernobyl Diaries Sustentada en el terror y eligiendo equivocadamente el formato, el concepto no suena mal, adolescentes adentrándose a un desconocido Chernóbil donde la radiación ha provocado mutaciones inimaginables. Si tan solo la historia hablara de algo y no se limitara a clichés. Sphere La idea nunca fue mala, sólo que comenzó tomándose las cosas seriamente y luego giró al sinsentido bobo. Trata de unos científicos explorando una nave que contiene una esfera alienígena. Pudo ser un gran relato pero se distrae en la fantasía, lo que podría corregir si le dieran otra oportunidad. Bright En este mundo ficticio, las criaturas fantásticas existen de verdad y se convive con elfos, hadas, ogros y demás. Entonces un policía de Los Ángeles debe proteger la magia a toda costa. Suena algo absurdo pero interesante, lamentablemente no cuajó, la crítica social se perdió y la cinta falló. Push Es trágico que esta cinta no haya funcionado, porque no lo hace tan mal. Queda corta, algo caricaturesca y poco espectacular, pero tiene mucho que ofrecer, al presentar un mundo en que humanos con habilidades sobrehumanas se unen para combatir una conspiración del gobierno. Transcendence Pudo hablar de muchas cosas, la biomedicina, la tecnología, la inteligencia artificial y el qué nos hace humanos, sin embargo, los temas están ahí, pero de adorno. Un científico logra traspasar su mente a un programa de computadora, lo que le gana que el gobierno lo persiga. Potencial desperdiciado.