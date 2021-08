El modelo simplista con el que López-Gatell manejó la pandemia de COVID-19 en México

Decía el gran escritor Gabriel García Márquez que todas las personas tienen una vida pública, una privada y una secreta. Lo mismo les sucede a las estadísticas en México, especialmente a aquellas relativas con la epidemia aún en curso. Hay un conjunto de datos públicos, que se le entregan a agencias internacionales, según los cuales en México ha habido 2.8 millones de contagios por COVID y solamente 239 mil defunciones. Hay también los datos privados del exceso de mortalidad en México (comparando con años anteriores), los que indican que hasta fines de mayo de 2021 habíamos tenido medio millón de decesos por encima de lo esperado sin la epidemia (o sea más del doble de los datos “oficiales”). El exceso de mortalidad lo publican la Secretaría de Salud y el Inegi. Y también hay los datos “secretos”, es decir, aquellos que solo se pueden inferir haciendo cálculos con base en algunos datos publicados y que dan una mejor idea de las dimensiones de la epidemia en México.

Primero los datos públicos. La Gráfica 1 muestra con barras rojas la curva de contagios diarios, desde marzo de 2020 hasta julio de 2021, tomada de la página de Conacyt (la curva azul representa el total de contagios diarios).

La curva verde, que he añadido, es el modelo presentado por el Dr. Hugo López-Gatell en abril de 2020, mismo que sirvió al inicio de la epidemia para orientar el trabajo y declaraciones de sus funcionarios. Se esperaba un máximo de 5 mil contagios diarios, como muestra la curva. Para julio de 2020 ya la epidemia habría terminado, en lo esencial. El tan anunciado pico, para el 8 de mayo, nunca ocurrió. Precisamente ese 8 de mayo de 2020 se informó que ningún país esperaba que la epidemia terminara tan pronto y que todo esto podía durar años, sin las vacunas.

Veamos los datos privados, en los que no se fijan los organismos internacionales. En la página https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/ se pueden encontrar los decesos por encima de lo esperado durante toda la epidemia. Se trata de 498 mil personas que en circunstancias normales no habrían muerto. Inexplicablemente, en la misma página se indica que solo 353 mil fallecimientos han ido asociados con el COVID. Eso es inverosímil. ¿De qué se murió el resto, es decir, casi 150 mil personas? Claro que la sobrecarga del sistema de salud ha implicado que muchas personas no hayan sido tratadas a tiempo de otras dolencias, pero, o bien el sistema de salud en México no es como el de Dinamarca, o esos decesos también los debemos anotar como relacionados al Covid y sus daños colaterales.

Finalmente, los datos secretos. Sabemos de muestreos de sangre realizados durante la Encuesta Nacional de Salud que ya casi la mitad de los mexicanos se habían contagiado por Covid en marzo de 2021. El mismísimo López-Gatell alguna vez así lo aceptó. Es decir, el número de contagiados no ha sido de 2.8 millones, para nada. Suponiendo, muy, pero muy conservadoramente, que el número de contagiados ha sido veinte veces mayor que los “otros datos” oficiales (o sea no 2.8 sino 56 millones), obtenemos la curva de contagios diarios mostrada en la Gráfica 2. En azul vemos los contagios reales, proporcionales a los contagios oficiales (barras rojas), pero veinte veces mayores.

A principios de 2021 se estaban contagiando unas 400 mil personas por día, al menos. Si el lector hace un esfuerzo, puede ver el modelo del Dr. López-Gatell, en verde, ubicado alrededor de mayo-junio de 2020.

No hay mejor ejemplo de la ineptitud con la que se ha manejado la epidemia en México que estas curvas. Viendo el tamaño de lo que la Secretaría de Salud esperaba en mayo de 2020, comparado con lo que realmente ha sucedido, podemos comprender los estragos provocados por minimizar durante mucho tiempo el uso de pruebas, por haber afirmado repetidamente que las mascarillas no protegen y por la falta de preocupación por los decesos que venían (ya que el primer modelo de López-Gatell calculaba solo 6, 000 fallecimientos, en total). Pero, sobre todo: ningún país basó su gestión de la epidemia en un modelo tan simplista y risueño, tejido más en base a intereses políticos que atendiendo a la emergencia de salud que comenzaba.

Friedrich Schiller decía que la historia es la “corte en la que el mundo se juzga a sí mismo”. Las curvas mostradas representan lo que la corte de la historia habrá de juzgar, en su momento.