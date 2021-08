Artesana ofrece muñecas otomíes en el Mercado Juárez

En la entrada al Mercado Juárez que se ubica en la avenida con el mismo nombre, un mosaico de colores suele captar la atención. Sobre una manta colocada en el suelo aparecen decenas de muñecas, adornadas con listones, que son ofertadas por la artesana Rosa Cipriano Vicente, quien tiene ya 35 años exponiendo sus artesanías en ese lugar.

El bullicio es típico de una tarde entre semana en esta construcción edificada originalmente en 1907, un lugar que se ha vuelto emblema para los laguneros. Allí doña Rosa ha encontrado un espacio para mostrar sus creaciones, llevar sustento a casa y paliar la diabetes que la aqueja desde hace dos décadas.

Después de compartir algunas palabras en otomí, su lengua madre, doña Rosa accedió a revelar aspectos de sus artesanías.

Dice tener 57 años de edad y se le dificulta trabajar debido a su enfermedad, pero eso no ha sido impedimento para que todos los días se instale a las afueras del mercado. Su horario de trabajo abarca desde las 12 del mediodía hasta las seis de la tarde.

“Yo se hacer muñecas, sé hacer servilletas y sillas de bejuco. A veces vengo con una amiga, pero ahorita ya no, ya vengo yo sola”.

Doña Rosa es originaria de la comunidad de Santiago Mexquititlán, ubicada al sur del municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro. La artesana pertenece al Barrio Sexto de esa localidad y aprendió a hacer las llamadas muñecas Lele (bebé en otomí) desde que tenía 13 años de edad.

Cabe resaltar que Santiago Mexquititlán concentra al mayor grupo de indígenas otomíes en Querétaro (cerca nueve mil habitantes), quienes se distribuyen en seis barrios distintos, emplazados en una zona de tres mil hectáreas. El pueblo también es conocido por ser la casa de la muñeca Lele e incluso tiene un monumento en su honor.

Por eso es que esta tradición está tan arraigada en doña Rosa. Para confeccionar la muñeca, la artesana se basa en un molde para hacer el cuerpo. A continuación añade vestimenta y peluca. Con sinceridad menciona que suele peinar con sus coloridos listones hasta a 30 muñecas diarias.

“Primero voy a marcar una mano y luego su cabeza, luego la panza. Ya ni sé cuál, porque cuando compro la tela compro quince o veinte metros y luego lo voy a cortar todo. Por eso ya ni sé cuántas hago en el día. Pero de las que puedo peinar, peino 30 muñecas diario, de pura trenza”.

Y es que puede tener días buenos y días malos, afrontar el día a día se ha vuelto rutinario.

“A veces cuando hay venta, vendemos poquitito. Tengo muñecas de cincuenta, tengo de a cien, de ciento cincuenta, de doscientos y a veces tengo de trescientos pesos, pero ya se acabó, ya nomas esto es lo último que tengo”.

La artesana comenta que suele ir y venir a Torreón desde su comunidad, donde confecciona las artesanías. Dice visitar La Laguna principalmente en Semana Santa, vacaciones de verano y durante el mes de septiembre.

Incluso, sólo estará en el Mercado Juárez hasta el próximo domingo, para después permanecer una temporada en su Santiago Mexquititlán y regresar a Torreón el 5 de septiembre para las fiestas patrias.

“Vendemos para mi medicamento, porque yo estoy diabética. Ya son veinte años y por eso el dinero lo junto para mi medicamento, porque el medicamento es bien caro. Yo compro las inyecciones de insulina y pastillas. A veces me duele mi pie, a veces me duele mi panza”.

Por último, concluye que no puede abandonar su trabajo, primero por necesidad y segundo por vocación. La confección de estas muñecas le apasiona.

“Es mi único trabajo. Yo no puedo hacer ningún otro trabajo más que la muñeca. Siempre me gusta ir a trabajar, no me gusta estar en la casa”.

Doña Rosa también compartió su número telefónico para quien esté interesado en adquirir un trabajo de su autoría, ya sea alguna muñeca o una artesanía con bejuco. Los interesados pueden marcar al teléfono 871 149 42 42.