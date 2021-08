México presenta demanda contra 11 empresas que fabrican y venden armas en EUA

mabesa

Hoy, 8:07 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

La demanda del país no involucra al gobierno de EEUU, México litigará en las Cortes de allá, va encaminada a herir a las empresas en sus finanzas que es lo que duele, los demandados invocarán las leyes que los protegen y son abundantes, su gobierno no tolera que otros países juzguen a los suyos. EEUU tiene el poder económico casi mundial y dicta cómo debe conducirse cada país so pena de castigarlo. En el pasado México ha sido castigado por diversas causas y recientemente por no controlar el tráfico de drogas porque culpan a México de sus muertos por sobre dósis, también hubo amenaza de aranceles si no se quedaba con los emigrantes del sur. El Plan Mérida “legalizó” las armas que pararon en la delincuencia pero amenaza si no se retoma

