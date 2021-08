Coahuila es un ejemplo de comunidad: Fraustro

El alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, resaltó en entrevista con el subdirector editorial de El Siglo de Torreón, Yohan Uribe Jiménez, que en los primeros 100 días de gobierno se tiene proyectado trabajar en tres aspectos fundamentales para los ciudadanos: contar con un plan de seguridad, un programa de empleo temporal, así como la modernización del transporte urbano.

Fraustro Siller se identificó como un saltillense orgulloso de su ciudad, así como amante de Coahuila, al señalar que a lo largo de sus puestos públicos ha tenido la oportunidad de conocer sus necesidades. "Coahuila es un ejemplo de comunidad, participación, con gente muy educada y los mejores trabajadores que hay en México, que es lo que nos han dicho muchos empresarios que tienen empresas en todo el mundo", dijo.

Resaltó que esta cultura trabajadora viene de muchos años atrás por el trabajo de varios gobernadores y alcaldes.

Indicó que entre las principales prioridades que se realizarán en los primeros cien días de gobierno será la presentación de un plan de seguridad y de un programa de empleo temporal amplio. "No tenemos problemas con el empleo formal, pues aquí es una inercia, producto de varios gobernadores que han hecho cosas importantes", declaró,

Fraustro destacó lo anterior tiene la finalidad de atender el sector de la ciudad que fue golpeado por la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, destacó que se busca continuar con la modernización del transporte público en Saltillo y señaló que si bien ha habido modelos importantes de transporte en la ciudad, no han concluido debido a que iniciaron muy tarde.

El también exsecretario de Gobierno estatal recordó que tras llevar a cabo su campaña electoral para la alcaldía de Saltillo, advirtió que una de las primeras demandas de los ciudadanos fue mantener la seguridad. "Saltillo ha incorporado modelos muy importantes para mejorar la seguridad, al tener una red de más de 60 mil personas en los grupos de WhatsApp y que la gente está participando en denunciar los eventos delictivos", destacó.

Añadió que entre otras demandas, se encuentra trabajar en la pavimentación, el alumbrado, así como en la limpieza. "Recibí mucha solicitud de plazas y espacios públicos para que se mejoren, por lo que le hemos copiado a Torreón la Línea Verde que ya están funcionando en Saltillo y estamos haciendo parques deportivos para la gente", resaltó.

AGUA

Mencionó que además se va a trabajar en los ejidos de Saltillo, donde una de las principales demandas son el abastecimiento de agua para muchos de ellos, así como la comunicación. "No tienen redes de internet importantes y son situaciones que vamos a resolver ahora", destacó.

El alcalde electo señaló que el abastecimiento del agua es uno de los temas fundamentales para la comunidad, la cual es una preocupación en la entidad.

"Se está regulando mucho el tipo de industria. Aquí no podemos instalar una empresa como Constellation Brands que sean usuarias del agua y que se la lleven de aquí. No es lo mismo una compañía que esté sembrando y regando y se regrese el agua al subsuelo a empresas que utilicen mucha agua, pues Saltillo no tiene ni ríos, ni presas, a diferencia de Torreón que tiene dos presas al norte", resaltó.

Destacó que ya existen estudios muy importantes en Saltillo para el saneamiento y abastecimiento. "Nosotros estamos rodeados de sierras y estas son nuestras fuentes de abastecimiento de agua", dijo.

Por lo anterior, Fraustro Siller comentó que es necesario planear proyectos que tengan un desarrollo adecuado, así como la factibilidad necesaria. Explicó que fue hace poco que se construyó una planta de saneamiento del agua, no obstante, no ha sido aprovechada al máximo. "No se está vendiendo como se requiere y regresando para regar las plazas, por lo que es uno de los temas que tenemos que trabajar a corto plazo", consideró.

DARÁ SEGUIMIENTO

Por último, resaltó que mantendrá en pie el trabajo que se haya realizado por parte del actual alcalde Manolo Jiménez, sobre todo las relacionadas con la seguridad. Manifestó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tiene una gran experiencia en materia de seguridad y se encuentra al pendiente de todos los municipios de la entidad.

El alcalde electo expuso que prueba de ello fue cuando hubo un enfrentamiento en Villa Unión, donde lamentablemente cuatro elementos fallecieron.

Además aseguró que, a diferencia de otros estados, en Coahuila todas las autoridades se coordinan para dar solución a los temas de mayor interés como lo son salud, seguridad y reactivación económica.

"Nosotros somos ejemplo en Coahuila, donde en muchas situaciones tienes que comunicarte bien con quienes están solucionando una situación que se presenta, como por ejemplo en los subcomités de seguridad o las mesas de conservación para la paz, donde todas las dependencias se sientan en una mesa para acordar una solución", dijo

En estas reuniones, se reúnen Gobierno del Estado, así como autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

"Nosotros tenemos una gran alianza con el Ejército, lo respetamos mucho y en un estado donde nació, hemos hecho nueve instalaciones muy importantes, incluyendo un hospital militar en Torreón que hoy es una realidad", ejemplificó.

Gracias a ello se ha logrado blindar al estado, por lo que se tiene un Mando Especial en La Laguna, el cual calificó como único en el país.