Gobernador de Guanajuato respalda a fiscal estatal ante investigación de UIF

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que se divulgara una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra.

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diversas mañaneras ha pedido la destitución de Carlos Zamarripa por sus malos resultados en el combate a la delincuencia, dijo que está en espera de que lo reciba para hablar de ese tema y de otros más que son de gran interés para esta entidad.

El mandatario panista señaló que el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, le comentó que en la investigación que tiene más de un año no encontraron nada en contra de Zamarripa.

"Como siempre lo he dicho, el fiscal tiene la confianza, fue nombrado por el Congreso como fiscal y esperemos que pronto se pueda arreglar esto; repito, esta investigación desde el año pasado yo la conocía y a mí lo que me notificaron es que no había elementos sobre Zamarripa, que iban a investigar más personajes. ¡Adelante, que se investigue!".

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que el gobierno federal inició una investigación contra Carlos Zamarripa "en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga".

Ante la insistencia del presidente López Obrador para que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre sea destituido por falta de resultados en doce años que tiene en el cargo, Rodríguez Vallejo reiteró que busca una reunión personal con López Obrador.

"Saben que llevamos todo el trienio en que Guanajuato ha sido señalado constantemente, ustedes saben que he pedido una cita con el presidente para tratar ese y otros temas… como la obra del Paralímpico, que está siendo desaprovechada, que es un elefante grande, la presa de El Zapotillo".

Destacó que también pretende hablar con el presidente de los recursos por más de 20 mil millones de pesos que el gobierno federal dejó de enviar a Guanajuato, y la ausencia de obra pública federal en el estado desde hace cerca de 3 años, cuando López Obrador llegó a la Presidencia de la República.

"Al paso del tiempo pareciera que hay un castigo, sobre todo en lo económico a Guanajuato, ya son más de 20 mil millones o 20 mil millones menos que ha dejado de recibir el estado de Guanajuato y nos preocupa", acotó.

Rodríguez Vallejo dijo que hay una carta en la que consta que ha solicitado fecha para platicar con el jefe del Ejecutivo federal.

"Yo ya mandé por escrito una carta pidiendo una cita con el presidente y ojalá que pronto nos den una cita para aclarar muchos de estos temas", concretó.