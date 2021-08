Seis dramas legales cinematográficos enfocados en la justicia social

En el cine hay muchas historias sobre injusticias sociales, sobre las fallas en el sistema pero también sobre aquellos que luchan por hacer el bien para quien no se merece ser víctima de los huecos legales, el poder de control de las altas esferas o la pericia para el engaño de quienes se aprovechan del más débil.

Estos son algunos recomendables dramas legales del cine, que se centran en historias sobre justicia social.

Just Mercy

Basada en una historia real, recuenta las experiencias de un activista y abogado que defiende a un condenado a muerte por un crimen que no cometió, que se enfrenta a un duro escenario racista.

Dark Waters

Genérica pero interesante, aquí un abogado arriesga su carrera cuando se suma a una demanda contra una corporación que está contaminado el agua con desechos químicos, matando gente.

The Trial of the Chicago 7

Ágil en su narrativa y relevante en su contenido, se centra en la historia verdadera de un grupo de hombres que protestaron contra la guerra de Vietnam y fueron acusados de conspiración.

Marshall

Ambientada en 1941, tratando temas como racismo e injusticia, un abogado se encarga de defender a un chofer afroamericano acusado por su empleadora, una mujer rica y blanca, de violación.

Saint Judy

Sigue a Judy Wood, una mujer que de verdad existió, que hizo todo por defender los derechos de los inmigrantes que buscan asilo en EUA, al grado que su argumento cambió la legislación de su país.

The Trials of Cate McCall

Historia sobre corrupción, engaño y redención, una abogada es asignada a un caso de apelación de una joven acusada de asesinato, donde todo parece la encontraron culpable con base en mentiras.