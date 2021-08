Niña de 5 años grita de alegría cuando le quitan un diente de leche flojo

Video de una niña de 5 años que grita de alegría cuando su madre le quita un diente de leche flojo se está haciendo viral en redes sociales.

Filmado por su familia el pasado 1 de julio en Casper, Wyoming, Estados Unidos, en la grabación se observa a la madre retirar el diente flojo de la pequeña usando hilo dental. Acto seguido, la niña pregunta si es su diente al verlo y cuando le indican que sí, grita riendo y diciendo repetidamente: ‘estoy muy feliz’.

“Mi hija de cinco años tenía su primer diente flojo, así que me rogó que se lo sacara y no le importó cómo lo hice. Usé hilo dental para atar alrededor de la base del diente y decidí filmar como un recuerdo y también porque su papá trabaja fuera de casa y se perdería la experiencia. Llegó el momento de tirar de él y no pudo contener su emoción. La puso debajo de la almohada esa noche y se despertó con un dólar y una nota del hada de los dientes”, cuenta la madre, cita el Daily Mail.