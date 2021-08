El INE rechaza 'descalificaciones' de AMLO por Consulta Popular; asegura que fue exitosa

@Satanico » Entonces no digan pen de jadaymedia como el KKS, si el kks no fuera cu lo, y los del INE son corruptos, entonces que presente los elementos para que los procesen y se pudran en la cárcel, o que ? solo se trata de hablar a lo pen dejo? de acusar sin pruebas para sacarlos y poner pen dejos chairos a su modo y seguir corrompiendo al ley y seguir haciendo mie rda socialista al país? Mientras los ciudadanos sigan de serviles lame botas de lo gobiernos y políticos sea cual sea el partido y el político, Mexico seguirá siendo tercermundista y miserable tal como le gusta al KKS. Pónganse a criticar señalar y exigir a loa gobernantes pri, nuevo pri(morena),pan, verde el que sea pe n dejos

@Cecicolaloka No, no le besan el cu lo a AMLO, pero si se lo besaban en su momento a Fox, Calderon, Peña

fxuser

Hoy, 9:54 am

publicado por: Felipe Martín Barca

1.- El ex priista no le otorgo el presupuesto necesario para la consulta. Los 530 millones se obtuvieron de diferentes partidas y como ven por la difusión les falto (el expriista les devolvió a los medios tradicionales el tiempo que tenia el INE por ley tenia en las medio de comunicación tradicionales). 2.- Dijo que estaba en contra de enjuiciar a los expresidentes. 3.- Dijo que no votaría y no voto. ¿Cómo se le llama esto? Hipocresía pura. Tu Prian mi Prian.

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 0