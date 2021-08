Mujer cae en la estafa de un sujeto que se hizo pasar por su hijo en WhatsApp

Toni Parker, de 53 años, una enfermera de Wolverhampton, Inglaterra, cayó en la estafa de un hombre que se hizo pasar por su hijo en WhatsApp y que le escribió diciéndole que necesitaba dinero.

Esta persona la contactó el 9 de julio por la aplicación de mensajes con un ‘hola mamá’. Luego le explicó que se le había caído el celular al inodoro y que necesitaba dinero para repararlo. Se excusó que por el incidente con el celular, de momento tenía otro número telefónico y no podía tener acceso a sus propias cuentas bancarias.

Parker creyó en la mentira y le transfirió bancariamente 2450 libras, que son alrededor de 67700 pesos. Sólo entonces le contó a su esposo e hijo menor y dedujeron que se trataba de una estafa.

“Al principio fue una charla general, pero luego los mensajes continuaron diciendo que necesitaban pedir dinero prestado y que no tenían acceso a su cuenta. Le pregunté para qué era e incluso le pregunté por qué no podía enviárselo directamente y me dijo que no tenía servicios bancarios por Internet debido a su teléfono roto. Fueron muy convincentes. Amo a mis hijos y si me envían mensajes de texto en necesidad, los ayudaré, ¿quién no ayudaría a sus propios hijos? Estos estafadores lo saben y creo que están estafando a las madres a propósito porque es nuestro instinto natural ayudar”, dice Toni, cita el Daily Mail.

“Los mensajes eran muy creíbles y estos estafadores están usando una conexión emocional para abordarte con la guardia baja”, añade la mujer, que no ha podido recuperar el dinero ya que el banco dice que no hay ayudarla en eso.