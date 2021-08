Si alguien se ha distinguido en el Congreso local por sus dotes histriónicas más que por las iniciativas presentadas o por ser un representante social, es el "becado" plurinominal y asesor jurídico de "ipecos", Rodolfo Walss Aurioles. El eterno inconforme de lo que queda del Partido Acción Nacional en la provincia de Coahuila, muy dado a la confrontación y a los escándalos, fue exhibido feamente en un video que de seguro sus malquerientes compartieron en redes sociales hasta viralizarlo y en el que con su tradicional lenguaje "florido" le da con todo al tesorero del Congreso, Javier Lechuga, que, aunque no es una blanca paloma y se pone de nervios cada que le recuerdan alguna travesura pasada, guarda las formas. Dicen los enterados que los calificativos ofensivos y vulgares, tratándose de un legislador, con los que se dirige al devaluado funcionario son por algunos beneficios que no le autorizaron y le pegaron en el bolsillo; por eso las agresiones verbales que, dicen los que lo conocen, son en realidad su perfil y sirvieron para que muchos conozcan sus alcances.

Ahora lo ven en la calle y le dicen "cuídese de la cámara". Aunque otros opinan que don Rodolfo ya agarró nueva chamba, como el Alfredo Adame lagunero, para andar aventando madres a todo el que se le pare enfrente y por todos lados.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de representante de casilla aburrido, nos comentan que en Coahuila los ciudadanos le dieron abiertamente la espalda a la consulta "madre" del gran tlatoani del Palacio Nacional. Si acaso fue el 5 por ciento el porcentaje de "opinantes" que acudieron a las casillas donde el Instituto Nacional Electoral concentró las boletas para la Consulta im-Popular con que el presidente López Obrador estuvo meses y meses distrayendo al quejumbroso pueblo, con el cuento de que sería este el que decidiría si se somete a juicio a los expresidentes de México. A decir de los subagentes, solo acudió una mínima parte de los adultos mayores, que son uno de los sectores "cautivos" de la "Cuatroté" y que ahora no los acarrearon ni los amenazaron con retirarles los apoyos mensuales como ocurrió el 6 de junio. En la entidad, las voces callaron, no hay partido, nadie dio la cara en relación con el fracaso de este caro ejercicio. Sin estructura, como que Morena nomás no tiene fuerza y los números hablaron. Será por eso que la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, una de las que se dicen fundadoras del morenismo en Coahuila, lanzó sendos dardos envenenados al cuestionar dónde quedaron los cien mil votos que sacó Morena en Torreón en las elecciones pasadas. Fue una indirecta, muy directa, aunque ella tampoco se destaca por su activismo, más bien, para donde la lleve el aire.

***

Por más que los gobernantes juran y perjuran estar de acuerdo en trabajar en común por la sufrida Zona Metropolitana de La Laguna, este fin de semana se vio la discrepancia. Mientras que el gobernador de Coahuila le tundió al Gobierno federal criticando la Consulta Popular, que calificó como distractor de la "Cuatroté" de los problemas verdaderamente importantes del país y que fue un rotundo fracaso y un gasto innecesario, la postura parece no compartirla el "góber" de la provincia de los alacranes, el "güero" Aispuro. Nuestros indiscretos subagentes se mostraron harto extrañados de que después de ser un fiel integrante del clan de gobernadores rebeldes... Perdón, de la Alianza Federalista, presumió su imagen votando en la Consulta Popular del pasado 1 de agosto en una de las casillas, que lucía como la mayoría: desierta. Los subagentes no creen que alguien le haya pedido que fuera a votar, sino que más bien le salió su lado oficioso. Se preguntan con quién quiso quedar bien, si es porque ya vive sus últimos meses como mandatario o porque quiere pintar de color guinda a Durango. Son preguntillas. Claro, tampoco faltó uno que otro priista duranguense que aplaudió la consulta y criticó a medias el gasto, lo que algunos leen también como señales de que la alianza en ese estado no va muy bien, aunque si no van juntos, va a estar para arriba, dicen.

***

Ahora que el inquilino del Palacio Rosa, fiel a su estilo mecha corta, salió con que en Coahuila se va a exigir el certificado de vacunación anti-COVID para entrar a restaurantes, bares, gimnasios... de plano hasta para entrar al Oxxo por la leche y a la fayuca de Tierra y Libertad (ojalá también lo exijan para entrar a las cantinas más grandes de Torreón: el Territorio Santos Modelo y el Estadio Revolución), le costó ácidas críticas en sus redes sociales, ya que algunos "facebookeros" se le fueron a la yugular; pero de todos modos causó inquietud, pues nos cuentan nuestros subagentes que jóvenes de 18 años para arriba, hasta los treintañeros, que en estos momentos son los de mayor riesgo de contagios del funesto coronavirus, ahora sí andan "urgidos" buscando dónde vacunarse y preguntando por fechas y lugares porque saben que viene en serio la medida. El problema es que no hay vacunas para este segmento de la población, ni fechas para su llegada por parte de los muchachos de Bienestar del Gobierno federal. Por lo pronto, don Miguel aprovechó lo del semáforo amarillo en que se encuentra Coahuila y la necesidad de un mayor control epidemiológico y se sacó de la manga la nueva de que emitirá sus propios certificados de vacunación, "de validez local", para que los vacunados puedan entrar a sitios de esparcimiento y, de paso, aprovechar los descuentos y promociones que ofrecen prestadores de servicios relacionados. La iniciativa incluso la copió la Secretaria de Salud de Durango, que también buscará otorgar pasaportes sanitarios estatales, bueno, por lo menos en algo se ponen de acuerdo.

***

Nos comentan los intrigados subagentes disfrazados de decoración patito costosa del Centro de Convenciones que a la que ya le gustaron y de corazón los reflectores es la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Azucena Ramos Ramos. Muy afanosa ella, no les falla a las reuniones de los subcomités de Salud en todo el estado; lo mismo va a exposiciones que a festivales e inauguraciones; pero los subagentes nos cuentan que a doña Azucena "Reflectores" la emocionan tanto los eventos públicos que ha desplazado a otros funcionarios de las áreas de Cultura y Deportes (nada que no sea difícil, con esas titulares). Una muestra la dio el pasado lunes en el destape de "El Lagunero", que, representando a Coahuila, competirá en la edición 2021 de La Carrera Panamericana. Muy presta, se abalanzó literalmente encima del vehículo clásico para retirar la lona, con lo que prácticamente envolvió a los asistentes y a su jefe, y dejó como el chinito, "nomás milando", a la jefaza del Deporte, Alina Garza.

***

Los subagentes, disfrazados de poste derribado y oxidado del bulevar Revolución, nos comentan que, hasta ahora, tanto la primera autoridad municipal, o sea el alcalde Jorge Zermeño, como los miembros del Consejo de Vialidad han hecho mutis en lo que respecta a la demanda de los "ipecos" que consideran necesario invertir en infraestructura vial de seguridad, y para ello propusieron que los 30 "milloncillos" recaudados en los primeros seis meses de este 2021 y que proceden de las multas viales que aplican los "feroces" agentes de tránsito se vayan a tal fin. Un silencio absoluto se hizo en torno a la pretendida aplicación de estos recursos que los empresarios consideran vendría a atender un servicio olvidado, pues cientos de postes, paletas y nomenclaturas informativa y preventiva han sido vandalizados y destruidos en choques, pero nunca repuestos. Los subagentes les recuerdan a los empresarios que también existe otro rubro donde seguro se podrán apoyar para sus inquietudes, y son las cuotas para "señalética" que obligatoriamente cobró el Gobierno municipal durante tres años en el recibo del Impuesto Predial. Que apunten.