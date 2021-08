Dos personas son vinculadas a proceso por matar a perro en Tlalnepantla

Dos integrantes de una familia que agredieron a un perro hasta causarle la muerte el 25 de julio pasado, fueron vinculados a proceso por el delito de maltrato animal por un juez del Distrito Judicial de Tlalnepantla.

El Poder Judicial del Estado de México informó que los dos imputados, identificados como Fernando "N", de 35 años de edad y Gloria "N", de 29 años de edad, habrían privado de la vida a su mascota "Silver", la cual vivía en la azotea de la vivienda ubicada en la colonia Santa María Tlayacampa, en el municipio de Tlalnepantla.

La agresión fue documentada en un video que se viralizó en redes sociales. En la audiencia de prórroga del plazo constitucional o continuación de inicial, llevada a cabo este martes, la juzgadora determinó iniciar un proceso legal en su contra porque existen elementos para fincarles su responsabilidad en los hechos.

La impartidora de justicia fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el procedimiento.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 25 de julio en la azotea de una vivienda en Tlalnepantla integrantes de una familia, entre ellos los imputados, lesionaron a "Silver", inicialmente con cuchillos y tijeras, lo golpearon con palos y le dejaron caer en la cabeza un motor de banda metálico, por lo que murió.

El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de maltrato animal y el 27 de julio personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hizo una diligencia ministerial en el inmueble, en la azotea fue hallado el canino muerto.

También, fueron hallados diversos indicios y artículos, los cuales fueron asegurados, embalados e integrados a la investigación. En tanto que el inmueble donde se registraron los hechos quedó asegurado por la corporación mexiquense.

La semana pasada, el Congreso del Estado de México endureció las sanciones por maltrato animal, hasta seis años de prisión se le impondrán a quien cause la muerte, muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga.

Las penas podrán incrementarse hasta a nueve años de prisión cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además, hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que se incrementarán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.