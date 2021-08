Diputados locales piden transparentar transferencias de recursos públicos al exgobernador Rogelio Montemayor

En sesión del Congreso Local diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pidieron al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que informe los montos presupuestales que se asignan cada año, desde el 2015, a la asociación civil Clúster de Energía Coahuila, que es presidida por Montemayor Seguy.

Fue el diputado Francisco Javier Cortez Gómez, quien presentó la petición. Indicó que el Clúster constituido como asociación civil sin fines de lucro, ha ejercido un presupuesto acumulado por el orden de los 130.1 millones de pesos.

“Efectivamente, en 2015, esta entidad ejerció $23 millones; en 2016, 24.2 millones; en 2017, 25.8 millones; en 2018, 26.1 millones; en 2019, 22 millones; y, en 2020, nueve millones de pesos, sin especificar aún la suma a ejercerse en 2021”, dijo el legislador.

Ante esta situación piden que se especifique el monto erogado por el Gobierno de Coahuila.

“El hecho es que esta organización, con sede en Saltillo, no especifica los recursos que recibe de la administración pública estatal, pese a que se ostenta como una asociación entre cuyos asociados nacionales e internacionales participan empresas, instituciones educativas, centros de investigación, gobiernos estatales, municipales e instancias federales y organizaciones civiles”.

Agregó: “Este clúster está a favor de la extracción de los yacimientos de gas shale en la Cuenca de Burgos y, por lo tanto, en contra de la postura del Gobierno de México y diversas entidades públicas y privadas, relativa a no extraer el energético mediante fracking (o “fractura hidráulica”), en vista de los altos riesgos que dicha técnica plantea para el medio ambiente y la salud pública, el también ex legislador federal y ex director de Petróleos Mexicanos ha firmado diversos acuerdos con autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos empresariales, a fin de impulsar y facilitar la inversión en el uso de energías limpias”.